Expulsé pour un crachat sur un adversaire samedi, Marcus Thuram risque une lourde sanction. L'attaquant français du Borussia Mönchengladbach a provoqué l'indignation en Allemagne. Thuram reçoit un carton rouge contre Hoffenheim. L'année 2020 s'est mal terminée pour Marcus Thuram. Outre la défaite de son équipe, le Borussia Mönchengladbach, contre Hoffenheim (1-2) pour la dernière journée de championnat de l'année, l'attaquant français de 23 ans a reçu un carton rouge pour un très vilain gesteÀ 10 minutes de la fin du match, l'ancien Guingampais a perdu le contrôle de ses nerfs et craché au visage du défenseur autrichien Stefan Posch. Ce dernier s'est plaint auprès de l'arbitre, qui n'avait pas vu l'action, et l'expulsion du Tricolore a été logique après le visionnage des images. Une scène qui a rapidement fait le tour du monde et provoqué l'indignation en Allemagne. «Son action est d'une bêtise incroyable», a réagi l'ancienne gloire allemande Lothar Matthäus. «Comment peut-on cracher sur son adversaire, surtout en pleine pandémie? C'est inadmissible», juge le consultant de Sky Sport, qui espère que «la Fédération allemande sera sans pitié» avec le Français. L'ancien milieu Dietmar Hamann souhaite une suspension «entre 6 et 8 semaines» pour ce geste Quelle sanction? Que risque le natif de Parme? A priori ce sera au minimum 4 matchs de suspension. Le défenseur de Schalke 04, Ozan Kabak, avait écopé d'une telle sanction pour un crachat en septembre.

Les dirigeants de Mönchengladbach ont déjà fait savoir que le joueur recevra une amende. «Il a incontestablement dépassé les bornes. C'est à lui de présenter ses excuses. Il a été beaucoup trop loin», a réagi son entraîneur Marco Rose, étonné par cette réaction d'un joueur «bien éduqué», «très réfléchi» et qui «ne cause jamais de problèmes». Thuram a présenté ses excuses quelques heures plus tard sur Twitter. «Aujourd'hui(samedi Ndlr) s'est passé quelque chose qui n'est pas dans mon caractère et qui ne doit pas arriver.

J'ai mal réagi face à un adversaire et face à quelque chose survenu de manière accidentelle et non intentionnelle.

Je m'excuse auprès de tout le monde, de Stefan Posch, de mes coéquipiers, de ma famille et tous ceux qui ont vu ma réaction. Bien sûr, j'accepterai toutes les conséquences de mon geste», a-t-il écrit. Un geste qui le privera du choc contre le Bayern Munich lors de la prochaine journée de Bundesliga, le 8 janvier prochain.