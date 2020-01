L’Algérienne Inès Ibbou s’est hissée au 170e rang mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF), après avoir gagné trois places dans le nouveau classement, dévoilé lundi, et ayant vu ses compatriotes Hanine Boudjadi et Amira Benaïssa perdre respectivement 9 et 11 places. Boudjadi recule ainsi au 1737e rang, mais reste la deuxième Algérienne la mieux classée sur le plan mondial, devant l’Oranaise Amira Benaïssa, qui désormais occupe le 1832e rang. Dans le haut du classement, c’est toujours la Roumaine Oana Simion qui caracole en tête, devant la Finlandaise Anastasia Kulikova, au moment où l’ex-numéro un, l’Australienne Seone Mendez a reculé à la 3e place.