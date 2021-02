Le président de la FIFA, Gianni Infantino a entamé, mardi dernier, une tournée en Afrique, avec une première étape en Mauritanie qui accueille actuellement la CAN des U17 suivie d'une escale de quelques heures au Sénégal, à quelques semaines des élections de la Confédération africaine de football (CAF) prévues le 12 mars prochain au Maroc. Lors de sa brève visite au Sénégal, Infantino a été reçu par le président sénégalais, Macky Sall, où les échanges ont porté sur le développement du football sur le continent et sur la façon dont la FIFA peut aider les associations membres africaines à atteindre le plus haut niveau sur la scène internationale. Les discussions ont aussi porté sur l'organisation au Sénégal des jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, premier événement olympique de l'histoire à se disputer en Afrique, et sur l'inauguration du nouveau stade de Dakar, prévue pour 2022. Le premier responsable de la FIFA a évoqué aussi la date du 12 mars qui coïncide avec le renouvellement des structures de la Confédération africaine de football (CAF). «Ce n'est pas uniquement la présidence (de la CAF) qui sera en jeu le 12 mars, mais aussi l'élection des mem-bres africains à la FIFA et les membres du comité exécutif, c'est très important», a-t-il relevé. Avant le Sénégal, le président de la FIFA s'était rendu, mardi en Mauritanie, comme une première étape de sa tournée africaine. Accueilli par le président de la Fédération mauritanienne de football Ahmed Yaya, candidat à la présidence de la CAF, il s'est entretenu avant son départ avec le chef de l'Etat mauritanien. «La conversation que j'ai pu avoir avec le président Mohamed Cheikh El Ghazouani s'est révélée très positive. Son soutien au développement du football non seulement en Mauritanie, mais aussi dans l'ensemble du Sahel, est une excellente nouvelle», a indiqué Gianni Infantino, qui s'était rendu dès son arrivée, au stade Cheikha Ould Boïdiya, entièrement rénové grâce au financement du programme Forward de la FIFA. En revanche, la visite du président de la FIFA en Algérie, prévue les 21 et 22 février, est reportée à une date ultérieure, pour «des raisons de contingences particulières», avait indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). La tournée africaine de Gianni Infantino s'inscrit dans le cadre du «rapprochement avec les associations membres et échanger avec les officiels du football continental sur la promotion des valeurs et le développement du sport roi». R. S.