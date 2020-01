Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été élu membre du Comité international olympique, vendredi, lors de la 135e session réunie à Lausanne, succédant à son prédécesseur Sepp Blatter, qui avait quitté l’instance en 2015. Infantino, 49 ans, Italo-Suisse, occupe la présidence de la FIFA depuis février 2016, où il avait succédé à Sepp Blatter, membre du CIO de 1999 à 2015. Infantino, réélu à la tête de la FIFA pour un second mandat en juin dernier, a été élu en compagnie de deux autres nouveaux membres: l’Américain David Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis (ITF) et le Japonais Yasuhiro Yamashita, président du Comité olympique nippon et Champion olympique de judo « toutes catégories » en 1984. Sur les 79 membres du CIO ayant droit de vote, Infantino a recueilli 63 voix en faveur de son élection. 13 membres ont voté contre et trois se sont abstenus.