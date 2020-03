Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'a pas exclu vendredi la possibilité que des matchs internationaux soient reportés en raison de la propagation du nouveau coronavirus. «La santé des personnes est bien plus importante que n'importe quel match de football», a déclaré Infantino à son arrivée à Belfast où se tenait hier l'Assemblée générale annuelle de l'instance internationale. «C'est pourquoi nous devons examiner la situation et espérer qu'elle va aller en s'améliorant plutôt qu'en s'aggravant», a poursuivi le dirigeant. «Pour l'instant, il semble que cela continue à augmenter. Si les matchs doivent être reportés ou joués sans spectateurs jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre, alors nous passerons par là». Toutes les rencontres du championnat suisse, pays où se trouve le siège de la FIFA, prévues ce week-end ont été reportées.

Le gouvernement suisse, réuni en séance extraordinaire, a interdit jusqu'au 15 mars au moins la tenue de tout événement public ou privé réunissant plus de 1 000 personnes.

Par ailleurs, cinq matchs de Serie A en Italie sont programmés à huis clos, tandis que les rencontres des championnats du Japon et de Corée du Sud ont été reportées en début de semaine. Tout en espérant que les matchs internationaux amicaux du mois prochain aient bien lieu, Infantino a ajouté: «Je n'exclus rien pour le moment.

J'espère que nous n'en arriverons pas là (à un report de matchs). Et je pense qu'il sera de toute façon difficile d'imposer une interdiction au niveau mondial.»

Quant à la possibilité de faire jouer des rencontres à huis clos, le président de la FIFA estime que «chaque organisateur de compétition devra décider de ce qui est bon pour lui». «A court terme, cela peut être une solution, mais on ne peut pas envisager une compétition avec plusieurs matchs à huis clos sur plusieurs mois.»

Tottenham

Kane de retour plus tôt que prévu ?

Opéré de la cuisse gauche en début d’année, l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, poursuit sa convalescence. Initialement très pessimiste, l’entraîneur des Spurs, José Mourinho, avait évoqué pendant un temps la possibilité de ne plus revoir l’Anglais jouer cette saison. Mais le Portugais se montre plus optimiste de jour en jour. « J’ai de l’espoir. Au lieu d’un ou deux matchs, il pourrait revenir pour trois, quatre ou cinq. Nous spéculons un peu, mais les sentiments sont bons, a confié le Special One vendredi en conférence de presse. J’espère qu’il pourra nous aider dans la dernière partie de la saison. Il est le genre de gars qui n’accepte pas de protocole ou de date de retour. Il y a une grande possibilité pour que lui et Son (lui aussi blessé actuellement, NDLR) jouent ensemble avant la fin de la saison. » De quoi réconforter un peu le technicien, qui s’est régulièrement plaint du manque de solutions dans le secteur offensif ces dernières semaines.

Liverpool

Un contrat XXL pour Van Dijk

Pour beaucoup, le Néerlandais Van Dijk est le meilleur défenseur au monde à l’heure actuelle. Ce statut pourrait bientôt se refléter sur sa fiche de paie. En effet, The Mirror annonce que Liverpool et son défenseur vont négocier un nouveau contrat en fin de saison. Selon le journal anglais, une augmentation de salaire significative est sur la table. Si ce nouveau bail est signé, Van Dijk deviendra le défenseur le mieux payé de la planète. Beaucoup de supporters de Liverpool estiment que Van Dijk a été déterminant dans les récents succès des Reds et se réjouissent donc à la perspective de conserver leur meneur d’hommes pour de nombreuses saisons.





Milan AC

Gabbia prolonge jusqu’en 2024

Le défenseur central Matteo Gabbia a prolongé vendredi son contrat avec l’AC Milan. Le footballeur italien a signé un nouveau bail d’une année, soit jusqu’en juin 2024, avec son club formateur. En 2019-2020, le joueur âgé de 20 ans a disputé trois matchs toutes compétitions confondues, dont deux de Serie A. Il a participé aux deux dernières journées contre le Torino (1-0) et la

Fiorentina (1-1).

PSG

Navas fait l’unanimité

L’été dernier, dans les dernières heures du mercato, Leonardo n’a pas hésité à miser 15 millions d’euros sur Keylor Navas qui avait perdu sa place de titulaire au Real Madrid. Un choix payant puisque le PSG semble enfin tenir un gardien de but d’envergure internationale. Interrogé sur l’arrivée de son nouveau coéquipier, Angel Di Maria ne cache pas sa joie d’avoir vu débarquer le portier costaricien. « Il apporte son expérience à tout le groupe. Humainement, il est vraiment incroyable et il permet au groupe de rester uni, que tout le monde tire dans le même sens. Et c’est ce que nous faisons. En plus de son expérience, il est décisif... Je pense que tout cela est aussi une motivation pour les joueurs, car vous savez que derrière, il y a un gardien de but qui peut vous sauver à tout moment », a expliqué Angel Di Maria dans une interview sur le site du PSG.



Inter Miami

Beckham ne lâche pas Messi et Ronaldo

Et si Messi et Ronaldo finissaient par jouer ensemble… de l’autre côté de l’Atlantique ? Respectivement sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021 et avec la Juventus jusqu’à l’été 2022, l’Argentin et le Portugais figureraient sur la liste prioritaire de David Beckham. Ayant fondé sa franchise en Major League Soccer, les portes de l’Inter Miami sont ouvertes à Messi et Cristiano Ronaldo. « Il y a beaucoup de potentiel à Miami. Nous avons été contactés par bon nombre de joueurs qui souhaiteraient intégrer l’équipe. Quand on possède un club, on veut les meilleurs. Si l’occasion se présente d’accueillir des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Messi… Je les admire énormément en tant qu’athlètes. Si on peut les avoir, super. Mais actuellement, nous avons un super effectif. Des jeunes, des joueurs expérimentés aussi. Mais surtout des jeunes prêts à jouer. J’ai appris une chose grâce à Sir Alex Ferguson, mon entraîneur à Manchester United. Il me disait : «Quand on recrute un joueur, il doit correspondre au club. Il ne s’agit pas de recruter le plus connu ou le plus charismatique. Il faut qu’il s’intègre bien au groupe existant.» C’est notre façon de faire. Mais si on veut faire signer de grands joueurs, la porte est ouverte », a confié David Beckham sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon.



Manchester City

L’UEFA craint des incidents

Depuis plusieurs années, les supporters de Manchester City ont pris pour habitude de siffler l’hymne de la Ligue des Champions en signe de désapprobation avec le fair-play financier de l’UEFA. Mais avec la suspension de deux ans des compétitions européennes récemment prononcée contre les Citizens, l’instance craint que l’hostilité des fans mancuniens augmente encore d’un cran. La preuve avec cette note de l’UEFA transmise à son personnel et révélée par le New York Times recommandant la plus grande prudence en vue du 8e de finale retour de la LdC programmé le 17 mars à l’Etihad Stadium face au Real Madrid. Entre autres consignes de sécurité, l’instance conseille notamment à ses employés de ne pas porter de vêtements aux couleurs de l’UEFA à Manchester en marge des matchs et même durant les rencontres disputées dans la ville.