En Algérie, les responsables de la balle ronde se contentent d'insister sur le fait de ne point envisager une saison blanche, sans toutefois avancer la moindre date probable de reprise des compétitions. Or, devant l'insistance de plusieurs Fédérations, dont les clubs sont très affectés sur le plan financier à cause du confinement, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a tenu à leur répondre. Ainsi, et dans un message vidéo spécialement adressé aux 211 associations membres de la FIFA et partagée avec les membres du Conseil de ladite instance, Infantino a précisé: «Notre principe fondamental, que nous appliquerons à nos compétitions et que nous vous encourageons à suivre est simple, la santé avant tout.» Le président de la FIFA poursuit en déclarant: «Je ne saurais trop insister sur ce point. Aucun match, aucune compétition, aucun championnat ne mérite qu'on lui sacrifie, ne serait-ce qu'une vie. Où que vous vous trouviez, ceci doit être parfaitement clair dans votre esprit. Il serait totalement irresponsable de reprendre les compétitions si la situation n'est pas sécurisée à 100%. S'il faut attendre davantage, nous le ferons. Mieux vaut patienter que de prendre le moindre risque.» Et de rappeler: «En ce qui concerne le fonds d'aide d'urgence... grâce au travail réalisé en interne à la FIFA au cours des quatre dernières années, notre situation financière est très solide.» Infantino a fait savoir qu'une série de consultations est actuellement menée pour évaluer l'impact financier pour le football et préparer une réponse adaptée, à l'aide d'un fonds doté d'une structure de gouvernance indépendante: «Vous devez savoir que nous ne vous abandonnerons pas et que nous trouverons des solutions ensemble. Vous ne serez jamais seuls... Chacun saura où va l'argent. Et, surtout, vous saurez pourquoi ces sommes sont affectées ici ou là.» Pour parer aux problèmes financiers les plus urgents, le patron de la FIFA a décidé, sous réserve d'accord de la commission concernée, d'avancer le versement de la seconde partie des coûts opérationnels des associations membres du programme Forward de la FIFA, prévu pour le deuxième semestre. Infantino a également demandé, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la suppression des critères supplémentaires pour l'obtention de l'ensemble des versements en 2019 et 2020. Pour ce qui est des contrats des joueurs et de l'aspect juridique des périodes de transferts, la flexibilité et le bon sens devront prévaloir. Enfin, des analyses seront nécessaires pour aider les associations membres grâce au fonds d'aide d'urgence. En Algérie, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, vient d'indiquer dans une interview à nos confrères d'El Khabar que «les clubs algériens souffraient déjà sur le plan financier avant l'avènement du coronavirus et ce dernier a influé également sur cet état de fait, ce qui fait que 80% des clubs algériens souffrent financièrement». Il a précisé: «Nous n'avons aucune prérogative sur les joueurs et les clubs à ce sujet pour une éventuelle baisse des salaires, mais il ne reste plus qu'à espérer une entente entre les deux parties pour régler ce cas.» Concernant celui des contrats des joueurs, une proposition a été faite à la commission chargée de la révision des règlements pour trancher sur ce problème en précisant qu'on ne prend pas en référence le mois de juin, mais la fin du championnat, «même s'il faut terminer la saison au mois de septembre prochain».