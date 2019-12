Alors qu’il évolue désormais au Japon du côté du Vissel Kobe, Andrés Iniesta pourrait s’offrir un nouveau défi dans les prochains mois. La soif de découverte de nouvelles cultures va-t-elle pousser le milieu de terrain espagnol à accepter une nouvelle offre surprenante ? Le président de l’Estudiantes La Plata, Juan Sebastian Veron, espère accueillir l’ancien pensionnaire du Barça très bientôt avec l’aide d’un certain Mascherano, joueur du club argentin et ancien coéquipier d’Iniesta. « On ne peut pas dire qu’il y ait des négociations avec Iniesta mais il y a des conversations », a confié le dirigeant à Radio Rivadavia.