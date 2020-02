Les trois derniers clubs algériens engagés en Coupes africaines viennent d’être éliminés dans leur phase de poules respectives. Au vu du parcours des équipes algériennes, le constat est là : l’instabilité et la mauvaise gestion ont été les véritables causes des performances de nos clubs dont les effectifs respectifs sont bien capables d’aller au-delà de la phase des poules. Ainsi, l’USM Alger (poule C) et la JS Kabylie (Poule D) en Ligue des Champions, et le Paradou (poule D) de la coupe de la Confédération africaine de football ont raté leur qualification en quart de finale de leurs compétitions respectives. En Ligue des champions, le premier club algérien éliminé a été l’USM Alger. Tenue en échec par les Angolais du Petro Atletico (2-2), samedi dernier au stade du 20-Août 1955 (Alger), l’USM Alger a terminé à la dernière place de son groupe. Pourtant, les Rouge et Noir ont pris une avance de deux buts sur des réalisations signées Mahious (32’) et Ardji (69’). Mais, les Angolais ont réussi à égaliser dans les 10 dernières minutes grâce à Tony (80’) et Picas (81’). Ainsi et incapable de gagner le moindre match, l’USMA termine dernière de son groupe avec trois petits points. Pour rappel, les deux qualifiés pour les quarts de finale dans cette poule C sont les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (1e) et les Marocains du Widad de Casablanca (2e). Durant son parcours, l’USMA a eu beaucoup de problèmes et ce, depuis le mois de juin où leur président Ali Haddad a été incarcéré dans un cadre plutôt « politique » que sportif. Et depuis, l’équipe souffre sur le plan financier. En dépit de cette situation les joueurs et le staff technique se sont sacrifiés pour bien représenter le pays. Mais, la situation a tellement perduré que les joueurs et le staff ont lâché prise. D’ailleurs Dziri Billel le coach a, à chaque fois, soulevé ce problème financier ainsi que la mauvaise programmation des matchs retards de son équipe. Au final, Dziri s’est retrouvé avec des joueurs exténués et d’autres blessés. Le second club algérien dans cette Ligue des champions, la JS Kabylie, a été éliminée également samedi dernier de son groupe « D ». En dépit de sa victoire sur la formation tunisienne de l’ESTunis (1-0), samedi dernier à Tizi Ouzou, la JS Kabylie a réussi tout de même à quitter l’épreuve avec les honneurs. Pour leur dernière sortie, les Canaris ont réussi à mettre fin à l’exceptionnelle série de 20 matchs sans la moindre défaite du double tenant du trophée continental. Après une première période durant laquelle aucun des deux protagonistes n’a réussi à débloquer ce derby maghrébin, les Vert et Jaune ont su trouver la faille dans la défense adverse grâce à Hamroun (56’). Grâce à ce succès, le second dans le quatuor D, la JSK termine à la 3e position avec 7 unités. Après six manches, les deux billets pour les quarts de finale ont été décrochés par l’ES Tunis et le Raja de Casablanca, respectivement, premier et second avec 11 unités, alors que la JSK (3e – 7 pts) et le Vita Club (4e– 4 pts) sont passés à la trappe. Et là, aussi la JSK a payé les frais de l’instabilité. Mellal le président de la JSK a mal géré son club avant de se retrouver « obligé » de se séparer de son coach Hubert Velud. A la veille de la mise à jour de son match de la 13e journée du championnat, la JS Kabylie était hors course en coupe d’Algérie, en étant éliminée par l’AS Aïn M’lila dès les 1/32es de finale. Mauvais élève en C1 avec trois points seulement, la JSK est classée 5e (21 points) en championnat après 14 matchs disputés, les Canaris étaient à 8 unités du leader. Ce qui a mis une telle pression sur les joueurs et le président Mellal que le coach Hubert Velud a payé la note. C’est Yves Chay qui a pris l’intérim. Et ceci, explique en partie l’élimination de la JSK de la Ligue des Champions avec l’accumulation des problèmes internes. En coupe de la Confédération africaine de football, le CR Bélouizdad a été la première équipe algérienne à être éliminée de cette compétition.

Au mois d’octobre dernier le CR Bélouizdad ont été éliminé à la suite de sa défaite concédée face aux Égyptiens de Pyramids FC (0-1), au stade du 5 Juillet à l’occasion de la phase retour des 16es de finale. Là aussi l’instabilité et la mauvaise gestion ont été pour beaucoup dans cette élimination précoce.

Le président Allik et le coach Amrani ont subi beaucoup de pression alors que l’équipe jouait les premiers rôles en championnat. Mais, des luttes intestines avec la « bénédiction » du président de la société Madar détentrice de la majorité du club ont fait qu’aussi bien Allik que Amrani ont dû quitter leurs fonctions respectives par la suite.

Quant au dernier club algérien en coupe de la CAF, le Paradou AC, a, certes, remporté une victoire, mais inutile devant son homologue marocain de Hassania Agadir sur le score de (3-0), dimanche dernier puisqu’il a été éliminé dans sa poule «D».

Les Académiciens sont éliminés de la compétition suite à la victoire des Nigérians d’Enyimba sur le terrain des Ivoiriens de San Pedro

(5-2), dans l’autre match du Groupe D. Au classement final du groupe, Hassania Agadir est premier (11 pts) suivi d’Enyimba (2e -10 pts), du Paradou AC (3e- 8 pts) alors que les Ivoiriens de San Pedro ferment la marche avec 3 pts.

Et là, il faut noter que le Paradou est à sa première participation à cette compétition continentale. Arriver à disputer la phase de poules est déjà une sacrée performance.

Mais, il faut reconnaître aussi que l’équipe du coach Chalo aurait pu faire mieux cette saison si ce n’est le départ massif des joueurs cadres qui ont rejoint des clubs étrangers.