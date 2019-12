La direction technique nationale (DTN) a procédé, lundi dernier, au CTN de Sidi Moussa à l’installation officielle des staffs des différentes sélections de jeunes (masculines et féminines).

Cette cérémonie a été présidée par le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, en présence de Ameur Chafik (DTN) et Benaouda Abdelkrim (DTN-adjoint).

Dans son intervention, le président de la FAF a indiqué que le choix des membres des différents staffs, composés à 100% de compétences algériennes, a été mûrement réfléchi et s’inscrit dans la stratégie tracée par la FAF et la DTN. Zetchi a affirmé que les staffs techniques avaient carte blanche dans le cadre de leurs missions respectives, avec bien évidemment l’obligation d’atteindre les objectifs qui leur sont assignés en fonction des échéances futures, telles que les qualifications pour les phases finales des CAN-2021 des catégories U17 et U20. Avant cérémonie, les membres des staffs ont été conviés à une cette séance de shooting-photos et ont eu à suivre le documentaire réalisé par la FAF TV sur l’Académie de Khemis Miliana.