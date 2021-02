Les deux représentants algériens en phase des poules de la Champions League, à savoir le CR Belouizdad et le MC Alger se préparent activement pour leurs matchs respectifs de la deuxième journée. Les Belouizdadis recevront les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, au moment où le Mouloudia accueille l‘ES Tunis. Au départ, la Confédération africaine de football (CAF) avait programmé les deux matchs le même jour, soit le 23 février, sur le même stade, à savoir celui du 5-Juillet. Mais au final, un changement dans la programmation a eu lieu. Le premier match est maintenu en sa date initiale à 14h, alors que les Mouloudéens joueront la veille, soit le 22 février, à 20h. Aussi, la domiciliation du match du CRB a été tranchée hier. La problématique de ce match est d'ordre purement sanitaire. En effet, le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, avait appelé, lundi dernier, à la délocalisation de ce match, en raison des risques de contamination au variant sud-africain. «Le déroulement de cette rencontre en Algérie représente un risque réel. La situation en Afrique du Sud est hors de contrôle en raison du variant du Covid-19. Le match doit être délocalisé pour éviter toute propagation du virus», a-t-il indiqué. «Ce que nous craignons dans ce genre de situation, ce sont les faux tests négatifs que peut présenter la délégation sud-africaine à son entrée au pays. Il n'y a pas de risque zéro. Le variant sud-africain peut être même résistant au vaccin. Donc, l'idéal est la délocalisation de cette rencontre», a-t-il ajouté. Mais la question a été tranchée, hier. C'est bel et bien à Alger que ce match aura lieu, avec des mesures sanitaires strictes qui seront mises en place, en plus du protocole imposé par l'instance continentale.

Malgré tout ce chamboulement qui a eu lieu, les Belouizdadis, qui restent sur un belle prestation face au TP Mazembe (0-0), à Lubumbashi, continuent de préparer leur prochaine sortie face au leader du groupe, victorieux face aux Soudanais d'Al-Hilal (2-0). Le coach Franck Dumas a demandé à ses joueurs de ne pas se préoccuper de la domiciliation de ce match, mais plutôt de se concentrer sur le travail. Un programme de préparation est suivi méticuleusement par les coéquipiers de Sayoud afin de tenter de gagner ce premier match à domicile et ainsi prendre une sérieuse option pour une qualification aux quarts de finale de cette compétion continentale. Côté adverse, la délégation sud-africaine est attendue dans les premières heures du vendredi à Alger. D'ailleurs, le coordinateur de Mamelodi Sundowns affirme: «Pour nous, le match aura lieu à Alger.» Concernant l'autre représentant algérien dans cette compétition, le MC Alger, le coach Abdelkader Amrani a regroupé ses joueurs à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et restauration (ESHRA) de Aïn Benian depuis dimanche dernier pour se concentrer uniquement sur ce match contre l'EST. Le successeur de Nabil Neghiz à la tête de la barre technique du Vieux club de la capitale a suivi le match d'hier de l'EST face à la JS Kairouan pour le compte du championnat tunisien pour noter les points forts et les points faibles de son prochain adversaire. Sur le plan de l'effectif, Amrani a décidé d'écarter les deux jeunes attaquants Zaki Abdellaoui et Badreddine Dahlal, préférant les laisser à la disposition de l'équipe de la réserve. Après avoir réussi un bon nul arraché en terre égyptienne face au Zamalek (0-0) lors du premier match du groupe, les Vert et Rouge sont décidés à l'emporter cette fois-ci pour jouer la suite des matchs de cette poule «D» avec plus de sérénité. Abdelkader Salhi, le portier mouloudéen qui s'est particulièrement illustré lors du match contre le Zamalek estime: «On est conscient de l'importance d'une victoire face à l'EST. L'équipe tunisienne est habituée à cette compétition et joue les premiers rôles en championnat, mais je tiens à rassurer nos supporters et on se prépare à fond pour battre l'EST et leur donner le sourire.»