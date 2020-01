Le changement de date de la phase finale de la CAN-2021 avec un passage de l’été à l’hiver rapprochant la compétition de six mois, a fini par chambouler le calendrier des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde 2022, qui se chevauchaient. En effet, alors qu’il était prévu que les premiers matchs de qualification à la Coupe du monde pour la zone Afrique débutent au mois de mars, soit deux mois après le tirage au sort, ils vont finalement avoir lieu au mois de septembre, car il fallait faire en sorte que les éliminatoires de la CAN se terminent le plus tôt possible. Finalement, le nouveau calendrier offre plus de clarté, au lieu d’avoir des matchs éliminatoires à la CAN et à la Coupe du monde qui se chevauchent, ceux de la CAN vont se terminer en septembre et ceux de la Coupe du monde débuteront en octobre. Le seul inconvénient, c’est qu’il y a aura deux match officiels au mois de mars, empêchant la tenue d’une rencontre amicale à cette date. Ainsi donc, on connaît les adversaires des Verts. Les hommes de Belmadi vont d’abord recevoir le Zimbabwe avant de s’y déplacer entre le 23 et le 31 mars. Ensuite entre le 1er et le 9 juin, il y aura un déplacement en Zambie avec la possibilité de placer une rencontre amicale. Enfin à la rentrée entre le 31 août et le 8 septembre, les Verts recevront le Botswana pour clore les éliminatoires de la CAN 2021.

Programme CAN-2021

23-31 mars 2020 : 3e et 4e journée

1-9 juin 2020 : 5e journée

31 août-8 septembre : 6e et dernière

journée Mondial-2022

5-13 octobre 2020 : 1ere journée

9-17 novembre 2020 : 2e journée

22-30 mars 2021 : 3e et 4e journées

7-30 septembre 2021 : 5e journée

4-12 octobre 2021 : 6e et dernière journée

8-16 novembre 2021 : barrages aller et retour