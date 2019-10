Reguigui n’est plus leaderLe cycliste algérien, Youcef Reguigui, a perdu son maillot jaune de leader du tour international Iran-Azerbaïdjan après avoir terminé sixième de la 3e étape disputée vendredi entre Urmia et Tabriz (180 km). Après deux podiums de suite, Reguigui n’a pas réussi à enchaîner avec un troisième. Le pensionnaire de la formation malaisienne, Terengganu Cycling Team, a franchi la ligne d’arrivée à la 6e place dans une course dominée par le Russe Savva Novikov (3:46:39). De son côté, l’Iranien Hamid Pourhashemi a fini second (3:46:42), alors que la

3e place est revenue au Moldave Raileanu Cristian (3:46:50). Au classement général, le vainqueur du jour a pris le maillot jaune de leader (11:26:53), alors que Reguigui recule à la

4e position avec 27 secondes de retard.