À priori, on ne se contente pas de l’amateurisme, mais on plonge dans la médiocrité. Chose devenue monnaie courante dans le mouvement sportif algérien. Lundi dernier, en effet, dans un article intitulé «Pire que le Covid-19, la bêtise humaine», nous rapportions sur ces colonnes que lors du stage de l’Equipe nationale de judo, programmé à Souidania, deux athlètes ont été testées positives au Covid-19, en l’occurrence les sœurs Houaria Kaddour (48kg) et Chaima Kaddour (63kg). Cellesci ont été placées en isolement pour une courte période, avant qu’elles ne soient libérées du lieu du stage pour rejoindre leur domicile, au même titre que les autres athlètes retenues. L’éthique veut que la mise au point de la Fédération algérienne de judo devait se faire sur le même support ayant rapporté l’information Mais les responsables de la FAJ semblent vouloir adopter la politique de la fuite en avant. Ils ont préféré répliquer ailleurs, chez d’autres confrères. Pis encore, leurs réponses sont à la fois contradictoires et graves. Jugezen... Au lendemain de la parution de l’article sur les colonnes de L’Expression, le directeur technique national (DTN), Salim Boutabcha, déclare au quotidien Al Maghrib Al Awssat : « Effectivement, nous avons détecté deux cas positifs. Les deux athlètes concernées ont été mises en isolement et libérées après leur guérison. Nous n’avons pas publié cette information sur nos supports de communication pour éviter de perturber les autres athlètes.» Or, il faut savoir que les sœurs Kaddour ont quitté le centre de Souidania avant leur guérison, alors que leurs équipières étaient toutes au courant dès que les résultats ont confirmé leur contamination. Mardi dernier, c’est au tour du président de la FAJ, Rachid Laras, d’intervenir sur Echourouk News.

Et sa réponse est, le moins que l’on puisse dire, grave. « Ce qui a été rapporté est faux. Si les deux athlètes concernées ont chopé le virus, cela s’est fait en dehors de chez nous. D’ailleurs, nous n’avons organisé ni stage ni fait des tests PCR », a-t-il déclaré. Là, il faut dire que le patron de la FAJ n’apporte pas seulement un démenti à L’Expression, mais aussi à son DTN et à la tutelle. En effet, le ministère de la Jeunesse et des Sports avait publié un communiqué sur sa page officielle sur Facebook en date du 30 septembre 2020, où il est annoncé que le jour-même, des athlètes des Equipes nationales de différentes disciplines, dont le judo, ont effectué des tests PCR avant d’entrer en stage. Pis encore, cette déclaration, qualifiée d’«irresponsable» met les athlètes en péril avec leurs parents, ceux-ci se demandent où se trouvaient leurs filles si elle n’étaient pas dans le lieu du stage de Souidania. Les entraîneurs des clubs où évoluent ces athlètes promettent de répondre à Laras dans les tout prochains jours. Ainsi donc, cette affaire est encore loin de connaître son épilogue…