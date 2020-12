En manque de temps de jeu au Real Madrid, Isco (28 ans, 9 apparitions en Liga cette saison) a pris la décision de quitter la Maison Blanche en fin de saison. Avec, selon AS, une destination prioritaire en tête: le FC Séville! Le milieu offensif madrilène souhaite retravailler sous les ordres de Julen Lopetegui, un entraîneur qu'il apprécie énormément et avec lequel il a brillé sous les couleurs de l'Espagne. Isco voulait partir dès cet hiver mais Zinedine Zidane a fermé la porte à un départ, soucieux de garder des options en cas de blessures durant la seconde partie de la saison. D'après le journal espagnol, le Real demandera entre 15 et 20 millions d'euros pour lâcher le natif de Benalmádena, dont le départ permettra aux Merengue d'économiser un salaire annuel de 7 millions d'euros net.