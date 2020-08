Après avoir engagé le défenseur de la JSM Skikda, Mouad Haddad, le MC Alger a enregistré sa deuxième recrue estivale, jeudi. En effet, le milieu de terrain ivoirien du CA Bordj Bou Arréridj, Daoudi Isla Diomandé, a apposé sa signature sur un contrat le liant pour les trois prochaines saisons avec le Vieux club de la capitale. À 22 ans, Isla était en contacts, avancés avec les Mouloudéens depuis plusieurs jours et a fini par trouver un accord, conclu par cette signature. Il avait, pour rappel, rejoint le championnat algérien en 2018, en s'engageant avec l'ES Sétif, lui qui avait déjà porté auparavant le maillot de l'ES Zarzis (Tunisie) et du SO Cholet (France). Outre la stratégie de promouvoir quelques joueurs issus de la réserve, la direction du MCA compte engager d'autres joueurs, dans l'optique de jouer les premiers rôles en cham-pionnat, mais également faire bonne figure lors de la prochaine édition de la Ligue des champions 2020-2021, coïncidant avec le centenaire du club algérois.