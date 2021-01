La crise sanitaire a vidé les salles et les stades, mais n'a pas entamé l'ascension du portier international algérien, Alexandre Oukidja. Élu joueur du FC Metz de la saison 2019-2020 par les supporters grenats, il a multiplié les arrêts pour être élu joueur messin du mois de septembre puis du mois d'octobre. Suspendu à Rennes, lors de la dernière journée de l'année en Ligue 1, le Neversois a fini 2020 «lessivé», mais a pu souffler l'esprit tranquille. Son club s'est calé dans le ventre mou du championnat, grâce à l'une des meilleures défenses. «C'est à l'image de notre philosophie de jeu. D'abord, on défend bien. C'est ma troisième saison avec John (Boye, international ghanéen), ma deuxième avec Dylan (Bronn, international tunisien)... Il faut de la complicité entre un gardien et ses défenseurs centraux», a-t-il déclaré au Journal du Centre. «J'occupe un poste où je suis censé être celui qui fait le moins d'efforts, donc aussi le plus lucide. Rester dans son match, c'est aussi être attentif à ce qu'il se passe sur le terrain pour aider tactiquement ses coéquipiers», ajoute-t-il. À 32 ans, le gardien algérien n'a rien perdu de votre explosivité, et a gagné, ensuite, sérénité. Il explique cela en indiquant: «Je suis dans une phase ascendante, parce que je me connais mieux, je sais ce dont j'ai besoin pour préparer un match [...] J'ai gagné en concentration pour agir vite et bien.» Et d'enchaîner: «Si je montre que je suis en difficulté dans la gestion de la profondeur, que va faire l'adversaire? ll va insister. Aussi, au milieu de jeunes joueurs, il faut toujours avoir le message positif qui va bien à l'entraînement, quand l'équipe est dans le dur. Les jeunes talentueux, quand ça va, ils te le rendent sur le terrain. Avec le huis clos, j'ai découvert tout un paquet d'insultes entre joueurs. D'habitude, je suis assez loin pour les entendre. Là, je remarque que ça se provoque. On entend vraiment, vraiment tout.» Son contrat avec le FCM expire en 2023 et Oukidja ne semble pas vouloir quitter: «Le FC Metz grandit, j'avais signé pour grandir avec lui. J'ai dû repartir de plus bas pour découvrir l'élite, sur le tard (à 29 ans). C'est peut-être ce qui me permettra de m'arrêter très tard, aussi.» Enfin, et concernant l'Equipe nationale algérienne, où il est le numéro 2, le natif de la Nièvre ne se précipite pas: «Voilà aussi pourquoi je dois être performant avec le FC Metz, et ne pas me reposer sur mes lauriers. Le petit gars de la Nièvre qui dispute une Coupe du monde, ce serait une belle référence pour tous les jeunes sportifs du département. Je suis numéro 2 (derrière Raïs M'Bohli, 34 ans, 75 sélections). Être numéro un? Rien ne sert de se précipiter. Et ça, je l'ai bien compris avec ma carrière.»