Après la confirmation du président du conseil d'administration de l'USMA, Achour Djelloul concernant la nomination de l'ancien capitaine de l'EN, Antar Yahia, au poste de directeur sportif du club, celui-ci annonce dans une déclaration accordée au site officiel du club algérois qu'il a «hâte de venir à Alger pour entamer ma mission». L'ex-capitaine des Verts et ex-directeur sportif de l'US Orléans, club français de Ligue 2, Antar Yahia, actuellement en France, a indiqué que «le président Achour Djelloul m'a contacté et on a pas mal discuté, sur la nouvelle mission qu'a l'USMA, une vision qu'on partage et on est donc tombé d'accord pour une collaboration», dit-il. «Je suivais les matchs du championnat d'Algérie quand j'étais joueur ainsi que lorsque j'ai arrêté de jouer», rappelle-t-il avant d'ajouter: «Je suivais les matchs du championnat d'Algérie pour suivre les joueurs afin de les transférer vers l'Europe, lorsque je travaillais à Orléans. Et aujourd'hui, et après s'être entendu entre nous, je vois de plus en plus des matchs du championnat pour avoir une meilleure idée sur notre équipe et ses joueurs et sur leurs expériences.» Concernant son choix de l'USMA, il explique que «c'est surtout quand j'ai constaté que la direction de l'USMA a une vision claire sur le projet qu'elle veut développer alors que moi aussi, j'ai une idée sur le travail que je dois effectuer avec l'USMA. C'est-à-dire, la formation des jeunes pour former et instituer un club formateur professionnel à l'avenir». à la question de savoir pourquoi il a choisi d'être manager général, l'ex-directeur sportif d'Orléans répond: «C'est très simple, des joueurs ont choisi de devenir coachs, d'autres de devenir consultants, et moi, j'ai donc choisi le chemin du managérat. J'ai voulu mettre mon expérience sur les terrains en tant que joueur et mes formations en qualité de joueur au profit des jeunes.» «Avez-vous des noms des personnes avec lesquelles vous devrez travailler à l'USMA?» à cette question, Antar Yahia répond: «Lorsque je viendrais à Alger, je vais voir les gens qui veulent travailler avec nous au profit du club. L'essentiel, c'est qu'on ait une même vision pour travailler ensemble main dans la main.» Concernant l'ambition de remporter la Ligue des champions africaine, l'ex-capitaine des Verts estime qu' «il y a des choses plus importantes que la coupe d'Afrique et les résultats, pour le moment. «Il s'agit surtout de savoir comment instituer des bases solides pour former une équipe performante avec des entraîneurs et des joueurs. Cela va de l'école de 7 ans jusqu'à la catégorie seniors. On doit d'abord travailler pour atteindre les objectifs qui vont être assignés. Après avoir eu ces bases, on pourrait alors parler d'un tel objectif et comment y parvenir. Il faut bien donner la chance aux jeunes en général et à ceux aimant les Noir et Rouge pour les voir un jour percer comme nous l'avons fait auparavant. Et si on parvenait, ça serait donc pour moi une grande fierté d'avoir une équipe professionnelle avec la nouvelle direction», a-t-il expliqué. Evoquant les supporters des Rouge et Noir, il reconnaît: «Je les connais bien à travers les tifos, les chants et l'ambiance magnifique dans les stades. Je suis devenu amoureux des Rouge et Noir grâce à un membre de ma famille ‘'Allah Yerahmou'' (Il n'a pas voulu dévoiler le nom de ce parent, NDLR), on partage donc les mêmes couleurs à la hauteur de la mission.» Pour les mots de la fin, le nouveau directeur sportif de l'USMA déclare: «J'espère qu'on terminera le mois de Ramadhan dans de très bonnes conditions durant cette période très difficile suite au Covid-19. J'ai vraiment hâte de venir à Alger pour entamer ma mission avec l'USM Alger.»