L’attaquant du PSG est également revenu sur sa supposée volonté de jouer avant-centre dans l’équipe de Thomas Tuchel. Ce poste, il le laisse volontiers à Edinson Cavani. Kylian Mbappé ne s’était pas exprimé sur le cas Neymar. C’est désormais chose faite. L’attaquant parisien est revenu sur la situation de son coéquipier brésilien, désireux de quitter le club de la capitale pour rejoindre le FC Barcelone. Une issue que l’international français ne souhaite pas. «J’ai parlé avec lui «(Neymar)», a déclaré Mbappé vendredi matin à Shenzen (Chine) en conférence de presse, à la veille du Trophée des Champions entre le PSG et Rennes. Il sait ce que je pense de la situation. Je veux qu’il reste avec nous.» Quelques minutes plus tôt, Thomas Tuchel avait, lui aussi, évoqué la situation du Brésilien. Et laissé entendre que son retour à l’entraînement collectif, effectué jeudi, s’était passé de manière très positive. «Neymar se trouve dans un top niveau, l’état d’esprit est très bon de sa part», a affirmé l’entraîneur parisien. Le numéro 10 du PSG ne pourra pas participer à la rencontre face à Rennes, pour laquelle il est suspendu.

Le numéro 9, c’est Cavani

Edinson Cavani, lui, sera bien présent et devrait débuter aux côtés de Kylian Mbappé dans l’axe de l’attaque parisienne. Les rumeurs concernant la volonté du Français d’occuper le poste d’avant-centre au PSG ont largement fleuri quand il avait réclamé «plus de responsabilités» à Paris dans une déclaration fracassante lors des Trophées de l’UNFP. Mbappé s’est chargé de les balayer. «Je n’ai jamais demandé à jouer numéro 9, a-t-il insisté. Notre numéro 9, c’est Edinson et il le fait très bien.» Avant de conclure : «Je veux jouer avec des grands joueurs, Edinson fait partie de ces joueurs-là.»

«Je n’ai jamais pensé à partir»

Mbappé en a d’ailleurs profité pour clarifier ses propos lors de cette soirée où il avait reçu le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Il a notamment écarté l’hypothèse d’un départ, estimant que ses propos ont été mal interprétés. «Non je n’ai jamais pensé à partir, a-t-il insisté. Bien sûr que ces déclarations étaient assez ambigües parce que j’ai laissé plein de portes ouvertes et je n’ai donné aucune indication. Quand je suis sorti des Trophées UNFP, personne n’était en mesure de dire de quoi je parlais. Il n’y a que moi, le président et le coach qui savaient de quoi je parlais.»

Mea culpa

Le Français est conscient des remous que ses mots ont pu provoquer. «C’est sûr que les gens ont dû se dire que c’était déplacé, a-t-il reconnu. Ce que j’ai fait, je pense que ce n’était pas le bon endroit, c’est pour ça que j’en profite pour m’excuser auprès des joueurs qui étaient présents car j’ai un peu gâché la fêté. (…) Pour moi, ma sortie n’était pas seulement dans mon intérêt, j’ai envie de gagner et de gagner avec le PSG, mais aussi dans l’intérêt du club. Mais on s’est expliqué et tout va bien dans le meilleur des mondes.».