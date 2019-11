L’Equipe nationale du Botswana est drivée, actuellement, par un technicien qui connaît bien le football africain. Ce n’est autre que l’Algérien, Adel Amrouche, qui a à son actif des expériences à la pelle, entre autres, à la tête des sélections de la Guinée équatoriale, du Burundi, le Kenya et la Libye.

Le match de ce soir sera particulier pour lui face à la sélection de son pays, de surcroît championne d’Afrique en titre. Le natif de Kouba (51 ans), instructeur UEFA Pro en Belgique, a accordé une interview au site spécialisé, Dzfoot, indiquant que par souci de professionnalisme, il est contraint de laisser de côté ses sentiments aujourd’hui. « C’est un plaisir et un honneur de jouer contre l’EN algérienne. C’est une équipe d’envergure mondiale avec un très bon staff. Mon équipe va apprendre à jouer contre une équipe coriace et d’un certain niveau. Pour le reste, il n’y a pas de sentiments. Je suis un professionnel », a-t-il indiqué.

Pour l’ancien entraîneur des deux mythiques clubs algérois, l’USMA et le MCA, la seule chose qui va un peu le déranger, c’est l’hymne national. « J’aurai aimé être de l’autre côté, mais je préfère éviter d’y penser parce que le fait de voir le drapeau de ton pays quand tu es à l’étranger ça te fait quelque chose, mais en plus tu sais que tu vas jouer contre ton pays... il vaut mieux que je ne pense pas à ça », a-t-il soutenu. Et d’ajouter : « Rien que le fait d’en parler je suis sous l’émotion. C’est difficile. Quand on est algérien, quand on aime l’Algérie, on ne peut pas l’aimer juste un peu ! C’est dur d’en parler, on est fous de l’Algérie. » Et comme pour prouver son attachement à tout ce qui a un lien avec son pays, Amrouche est intervenu dans le cas des quatre supporters algériens bloqués en Algérie, et qui n’ont pu rejoindre, vendredi, le Botswana pour soutenir les Verts, faute d’autorisation d’entrée dans ce pays.

En effet, et à en croire les informations de Dzfoot, la Fédération algérienne de football a géré le problème, samedi après-midi, et c’est Adel Amrouche, contacté via un émissaire, qui a permis d’obtenir des autorités locales ce document (une invitation officielle), qui autorise les supporters à prendre l’avion. Ils devaient prendre un vol de Qatar Airways, hier, pour arriver ce matin et suivre la partie à partir des gradins.