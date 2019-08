Le champion d’Afrique algérien, Mehdi Abeid, s’est exprimé au sujet de son arrivée au FC Nantes dans un entretien accordé au site officiel du club. Le nouveau milieu de terrain canaris a déclaré : « Ça faisait trois années que j’étais à Dijon j’avais envie de connaître autre chose, j’arrive dans un très grand club de Nantes. Je pense avoir fait mon temps à Dijon, c’est avec plein d’ambitions que j’arrive au FC Nantes. » Abeid a ajouté : « Je ne me fixe pas d’objectifs, j’essaye de donner le maximum de moi-même et au fur et à mesure des matchs et des entraînements, progresser et puis apporter ma petite touche sur le terrain. » Et d’enchaîner: « Je pense avoir acquis une certaine expérience en club et en sélection où j’ai passé des moments qui m’ont fait grandir en tant que personne et en tant que footballeur. Je suis aussi là pour aider les plus jeunes et leur montrer la voie. »