Globalement peu dangereux, Lille ne pouvait pas espérer grand-chose de plus que le match nul concédé face au Paris Saint-Germain (0-0), dimanche, dans le choc au sommet de la 16e journée de Ligue 1. Le capitaine nordiste José Fonte (36 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) estime qu'il faut savoir se contenter de ce résultat.«Quand tu ne peux pas gagner, tu ne dois pas perdre. Offensivement, ce n'était pas nous sur ce match, a admis le défenseur central au micro de la chaîne Téléfoot. Peut-être à cause de la fatigue, et Paris a de très bons joueurs et un bon premier rideau défensif. On est un peu déçu de cette performance, mais c'est un point et la première place (d'assurés, ndlr). Il faut bien récupérer pour Montpellier afin de poursuivre notre série d'invincibilité.»S'il assure dans l'Hérault mercredi prochain, le LOSC aura l'opportunité de finir l'année 2020 en tête du classement.