L’AS Rome s’apprête à recruter un milieu de terrain libre de tout contrat. Dixit Sky Italia, le club de la capitale doit s’offrir les services de Jack Rodwell. Le footballeur anglais est attendu dans les installations de la Louve pour passer sa visite médicale et s’engager avec la formation de Paulo Fonseca. Passé par Manchester City et Sunderland, le footballeur de 28 ans ne joue plus depuis son départ des Blackburn Rovers.