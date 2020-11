Jacques Anouma a obtenu le parrainage du Bénin pour sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF).

Le ministre béninois des sports, Oswald Homeky l'a fait savoir, hier, sur la chaîne nationale Ortb. «Le Bénin a accordé son parrainage à monsieur Jacques Anouma qui nous a sollicités», a annoncé le ministre Oswald Homeky. Il a cependant souligné que le parrainage accordé n'équivaut pas encore à un vote acquis. «Mais je veux rappeler que la question du parrainage obéit à une règle qui dit que quand vous êtes candidat à la présidence de la CAF, votre pays vous présente et il faut au moins deux autres pays pour parrainer votre candidature. Nous en sommes là», a-t-il expliqué. «L'élection a lieu au mois de mars et c'est tout une autre affaire, nous aviserons en son temps», a précisé le ministre Homeky. L'élection du président de la CAF est prévue pour le 12 mars 2020 à Rabat, au Maroc. Au total, cinq candidats sont en lice. Il s'agit de l'Ivoirien Jacques Anouma, le Mauritanien Ahmed Yahya, le Sénégalais Augustin Senghor, le Sud-africain Patrice Motsepe et le Malgache et président sortant Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad est d'ailleurs sous le coup d'une sanction de la chambre de jugement de la Commission d'Éthique de la FIFA. Lundi 23 novembre 2020, il a été suspendu pour 5 ans de toutes activités nationales et internationales liées au football et à une amende de 120 millions de FCFA. Il lui est reproché une mauvaise gestion des fonds et un abus de sa fonction de président de la CAF.

Dans un communiqué rendu public le 25 novembre 2020, celui qui dirigeait l'instance africaine de football depuis mars 2017 a annoncé qu'il fera appel de sa suspension devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).