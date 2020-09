Le meneur de jeu colombien, James Rodriguez, s'est engagé pour 2 ans avec le club anglais d'Everton où il retrouvera sur le banc Carlo Ancelotti qui l'a dirigé au Real Madrid et au Bayern Munich, ont annoncé les Toffes, lundi. Le contrat contient aussi une option pour une troisième année et, selon la presse anglaise, l'autre club de Liverpool a déboursé 22 millions de livres

(25 millions d'euros) pour s'attacher les services du joueur âgé de 29 ans qui appartenait encore au club madrilène. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, Rodriguez avait connu l'une des saisons les plus prolifiques de sa carrière en 2014-2015, remportant le titre de meilleur milieu de terrain de la Liga avec 13 buts et 13 passes décisives en 29 matchs. L'été précédent, il avait terminé meilleur buteur du Mondial-2014 au Brésil, inscrivant 6 buts en 5 rencontres, avant de s'incliner en quarts de finale avec les Cafeteros face au pays organisateur (2-1). James compte 76 sélections, au cours desquelles il a inscrit 22 buts et délivré 25 passes décisives. Sacré champion à huit reprises dans quatre pays différents, Rodriguez compte aussi à son palmarès deux Ligues des champions avec le Real (2016, 2017) et une Europa League avec Porto en 2011. «Je suis vraiment, vraiment heureux d'être dans ce grand club avec une telle histoire (...) Je suis venu ici pour aider l'équipe à gagner et à jouer un beau football, un football divertissant», a expliqué le joueur sur le site Internet du club. «Je suis persuadé qu'avec Carlo et son staff, nous pouvons réussir de grandes choses et l'une des grandes raisons de ma venue est la présence de Carlo Ancelotti», a-t-il confié. «James, comme tout le monde le sait, est un joueur fantastique avec énormément de qualités et une grande capacité à donner des passes décisives pour les attaquants», a relevé Carlo Ancelotti. Samedi, Everton avait déjà annoncé l'arrivée du milieu de Naples Allan pour 3 ans et 28 millions d'euros, bonus compris. Selon la presse, les Toffees seraient aussi sur le point de faire venir l'ancien joueur du club français de Rennes Abdoulaye Doucouré, relégué en Championship avec Watford, l'an dernier.