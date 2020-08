C’est évident, James Rodriguez ne rentre pas dans les plans de Zinedine Zidane. Comme Gareth Bale, le Colombien figure donc en bonne place de la liste de partants, du côté du Real Madrid. Son agent Jorge Mendes l’a notamment proposé au Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, la presse italienne a toutefois évoqué la piste Lazio, pour James Rodriguez. Après l’échec sur David Silva, les dirigeants laziali souhaiteraient en effet frapper un gros coup avec le Madrilène. Les choses ne semblent toutefois pas être aussi simples. La Gazzetta dello Sport explique que James Rodriguez est bien le rêve des dirigeants de la Lazio, pour cet été. Pourtant, d’après les informations du quotidien, une arrivée du Colombien serait pour le moment très improbable. La raison ? Tout simplement le salaire demandé par James Rodriguez et son agent. La Lazio serait en effet disposée à aller jusqu’à 4 millions d’euros, qui est d’ailleurs l’accord trouvé à l’époque avec David Silva. Beaucoup trop bas pour le joueur du Real Madrid, qui gagne actuellement plus de 7 millions d’euros net par an.