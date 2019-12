De retour après un prêt de deux ans au Bayern Munich, James Rodriguez (28 ans, 10 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) ne devrait pas s’éterniser au Real Madrid. Selon El Desmarque, le président de la Maison Blanche, Florentino Pérez, envisage de vendre définitivement, et ce dès le mois de janvier, le milieu offensif colombien, sujet à des blessures récurrentes depuis le début de la saison. Le média espagnol explique que la formation madrilène attend environ 50 millions d’euros pour lâcher le Cafetero, dont le contrat expire en juin 2021.