L'entraîneur national Djamel Belmadi a expliqué son choix d'affronter le Nigeria et le Mexique lors des matchs amicaux d'octobre par la «qualité» de ces deux adversaires, dont le «caractère» lui permettra de progresser sur les différents aspects. «L'idée est de trouver de la difficulté et d'avoir des adversaires qui vont nous causer des problèmes. Le fait d'avoir des soucis nous pousse à les résoudre et ça aide à progresser.

C'est quelque chose que je partage à fond et c'est mon expérience qui nous fait dire ça. On cherche toujours des adversaires de qualité, avec tout le respect qu'on doit pour le reste des équipes», a indiqué hier, le coach national en conférence de presse virtuelle, à partir de Villach (Autriche).

«On aurait pu en quelques jours opter pour des sélections footballistiques peut-être moins d'envergure avec des matchs faciles, mais nous avons choisi ces équipes-là qui ne sont pas à présenter. Le Nigeria est une équipe qui a pris part à la dernière édition de la Coupe du monde de Russie et elle est bien positionnée au classement (Fifa) des nations. Nous avons eu l'occasion de la défier en demi-finales de la dernière coupe d'Afrique des nations et c'était compliqué», a rappelé Belmadi. Interrogé sur la sélection du Mexique, Belmadi juge que cette équipe de la zone Concacaf, coachée par l'Argentin Tata Martino, arrive en pleine confiance, espérant que la confrontation soit à la hauteur.

«C'est une équipe forte qui arrive en pleine confiance. Les joueurs sont déterminés avec des assurances par rapport à leur type de jeu et leurs résultats. J'aime bien ces équipes latino-américaines et centrales car elles ont un fort potentiel. C'est une équipe qui carbure à plein régime et qui a beaucoup de joueurs évoluant dans le championnat MLS et en Europe», a expliqué le coach national. Et de répéter: «Je cherche des matchs difficiles et compliqués car tout simplement, je cherche la progression. J'estime que la progression d'une équipe passe par ce genre de confrontations pour voir comment elle réagit. On espère que ce sera une grande opposition et qu'on sera à la hauteur.» Enfin, Belmadi a évoqué le cas de Houssem Aouar, appelé en Equipe de France. Jusqu'à présent très silencieux à ce sujet, le coach algérien a révélé qu'il a bien tenté d'attirer le milieu de terrain lyonnais. «Sur le dossier Aouar j'ai été clair, j'ai expliqué, le travail a été fait.

Les gens ne comprennent pas que nous avons tout fait, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. (...) Je suis entré en contact avec Aouar quasiment dès mon entrée en fonction (en août 2018, Ndlr), mais si ça se trouve il a toujours rêvé en bleu», a-t-il expliqué. «Aouar avait tranché depuis très longtemps, mais je n'allais pas le crier sur tous les toits, parce que ces joueurs ont des familles, on ne va pas les mettre en difficulté. Ces jeunes comme Aouar adorent les réseaux sociaux, ce qu'on dit sur eux. Je sais qu'il va venir voir ce que je dis sur lui. J'ai travaillé en silence sur le dossier, pour ne pas le mettre en difficulté.»