A la veille de la rencontre qui a opposé, hier, son équipe à l’ES Tunis, pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Champions League africaine, le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, s’est adressé « aux vrais supporters » de son club pour demander des excuses. Cherif Mellal fait son mea-culpa sur les erreurs qu’il a commises durant cette saison et promet de mettre de l’ordre dans son entourage. Dans sa missive, il reconnaît avoir commis des erreurs tout en admettant avoir été emmené à mener des combats qui n’ont rien à voir avec le sport. Mellal promet, donc, de revoir sa copie avec, toutefois, (toujours !) le même engagement à poursuivre le travail de réhabilitation et de stabilisation. Toujours aussi déterminé, ce dernier promet que des décisions majeures pour l’avenir du club seront communiquées bientôt, précisant que cela est le fruit d’un travail mené dans la discrétion totale « qui mettra le club à l’abri, une bonne fois pour toutes ». Le président de la JSK, tout en admettant ses erreurs, rappelle son engagement et sa détermination à mener à terme son projet tout en avertissant ses détracteurs que «toutes les attaques ou autres fourberies menées par des gens qui ont perdu privilèges et postes, qui se bousculent sur les plateaux des chaînes de la haine et de la discorde et sur les colonnes des journaux, qui ont pour mission bien précise de nous diviser pour nous mener vers des jours sans lendemains, resteront vaines». Après ce message, les supporters du club ont vite et massivement réagi sur la Toile. La reconnaissance de ses erreurs a été largement appréciée par les internautes, qui ont manifesté un grand soutien à l’auteur de la lettre. Une autre partie des supporters est restée sur ses positions réclamant le départ de ce dernier. En fait, Mellal ne cite pas les erreurs qu’il a commises, mais les internautes ont largement énuméré ces dernières. Ils lui reprochent d’avoir ramené des gens indésirables dans son entourage estimant que le départ de certains éléments comme Miloud Iboud a été catastrophique pour la bonne marche du club. Les déclarations à chaud qui lui ont causé de nombreux soucis ont également été néfastes pour la stabilité de l’équipe. La communication du club a été aussi critiquée par les supporters qui demandent à Mellal de s’éloigner des caméras et des micros des médias pour se consacrer exclusivement au travail. Le président d’un club, dans d’autres pays, n’a pas à parler à la presse, la tâche étant du ressort des chargés de communication ou du porte-parole. Les recrutements ainsi que les libérations de joueurs ont aussi occupé une bonne partie des récriminations formulées à charge du président Mellal. Enfin, il est à noter que, bien observée, la lettre adressée aux supporters comporte encore des indices que le président de la JSK continue de commettre les mêmes erreurs. En promettant le titre, ce dernier risque de mettre les joueurs sous une pression inutile et de provoquer la colère des supporters en fin de saison. Entre promettre de jouer pour le titre et promettre de le remporter, il y a une grande différence. A méditer…