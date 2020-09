En réaction à la sanction que la commission de discipline de la LFP lui a infligée, le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, compte saisir le ministre de la Jeunesse et des Sports. Un recours va également être déposé pour le rétablir dans ses droits. Mellal a déclaré, dans ce sillage que c'est la FAF qui l'a sanctionné et non pas la CD. Pour lui, cette dernière fonctionne sous les ordres du président de la FAF. Il a estimé qu'il est visé parce que plusieurs autres personnes, affirmait-il, ont attaqué les instances nationales du football, mais n'ont jamais été sanctionnées. Par ailleurs, le premier stage effectué à Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, a pris fin hier. Les Canaris sont rentrés, après une quinzaine de jours passés sous la houlette du coach par intérim, Mourad Karouf. Selon nos sources, le staff technique est très satisfait de ce premier regroupement qui a montré les capacités des nouvelles recrues. Le staff médical, quant à lui, l'a estimé positif, d'autant plus qu'aucun joueur n'a été blessé lors de la préparation physique intense. Ce stage sera suivi d'un autre, qui débutera le 16 du mois courant. Les dirigeants du club assurent, à cet effet, que les joueurs absents lors du premier regroupement seront présents à Mostaganem, qui accueillera l'équipe. En effet, le premier stage a vu l'absence du Libyen Al Tubal et du Tunisien Darradji. L'absence du coach Zelfani est également constatée avec l'espoir qu'il puisse prendre part au départ vers Mostaganem. Par ailleurs, signalons qu'au chapitre de l'effectif, Tizi Bouali relève de blessure à la jambe et a pu rejoindre ses coéquipiers, à Akbou. Il a pu prendre part à la préparation, démontrant sa capacité à revenir à son poste, à la reprise. Toufik Zeghdane n'a, pour sa part, pas encore trouvé un accord avec la direction du club au sujet de son départ. Ce joueur, très convoité, s'est montré plus conciliant au sujet de ses salaires impayés. Il refuse de saisir la Chambre de résolution des litiges (CRL) et a même confirmé sa volonté de rester à la JSK. Ce qui n'est, cependant, pas acquis, c'est le recrutement du milieu de terrain du MOB, Benabdi, qui divise les dirigeants du club. Cette éventuelle recrue reste incertaine, à l'instar de Juma, qui tarde à donner sa réponse aux dirigeants de la JSK. Ces derniers espèrent trouver un accord avec lui pour résilier son contrat et pouvoir ainsi recruter un autre étranger. Les dirigeants du club kabyle sont sur la piste de plusieurs attaquants, mais il est impossible de recruter avec la présence de trois étrangers dans l'effectif. C'est donc Juma, qui n'a pas donné satisfaction, que les dirigeants kabyles veulent sacrifier. Mais encore faudrait-il qu'il accepte.