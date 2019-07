Les Verts sont en finale de la CAN. Le peuple algérien attend ce moment depuis 1990 et également un deuxième trophée dans la compétition. Malgré ce parcours sans faute, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, ne veut rien promettre pour la finale. « Je ne peux rien promettre au peuple algérien mais, ce qui est sûr, nous allons nous battre jusqu’au bout », a fait savoir Djamel Belmadi en conférence de presse. Le sélectionneur des Fennecs a, par ailleurs, analysé le match de bout en bout et affirme qu’il a été toujours serein même après l’égalisation nigériane. « Nous savions que le match allait être difficile à cause de la qualité de l’adversaire et l’énergie dépensée face à la Côte d’Ivoire lors du match précédent. Nous avons mené et le Nigeria est revenu lors de la deuxième partie grâce à un penalty. Mais mes joueurs ont eu de la ressource mentale pour bien revenir dans le match. Sinon, je n’ai jamais eu de crainte tout au long de la partie », a-t-il ajouté. Il conclut sur le penalty sifflé par l’arbitre gambien Gassama après consultation de la VAR : « Il y avait comme un sentiment d’injustice et j’attends de revoir l’action qui provoque le penalty. »