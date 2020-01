Il se fait toujours discret malgré le travail colossal qu’il effectue, de par l’avis de tous. Mais cette fois-ci, en quittant le CR Belouizdad, le préparateur physique, Kamel Boudjenane, le mois dernier,

il a fait du bruit. Les supporters de l’actuel leader du championnat de Ligue 1 l’ont traité de tous les noms sur les réseaux sociaux. Ils ont estimé qu’il a trahi leur club en décidant d’emboîter le pas

à l’entraîneur démissionnaire, Abdelkader Amrani, et le suivre vers le club marocain du Difaâ Hassani Jadida. Mais voilà que l’homme sort de son silence et revient sur cet épisode, non sans reconnaître

son amertume par rapport à ce qui a été dit à son égard. « Avant d’arriver à la résiliation de mon contrat avec le CRB, effective depuis le 31 décembre 2019, les supporters doivent savoir que pour

des problèmes d’ordre familial, je n’avais plus la tête au travail. Dans la vie, il faut faire un choix et ma famille passe avant mon travail. J’ai demandé, avant cela, un congé de 9 jours pour pouvoir régler

mon problème, mais les choses n’ont pas bougé, pour des raisons que je ne pourrais étaler dans le journal », nous a-t-il dit. Et d’ajouter : « J’ai discuté avec Saïd Allik, qui a été compréhensif et a tenté

en compagnie de Abdelkader Amrani, de m’aider à résoudre mon problème. Voyant que rien n’a bougé, notre séparation à l’amiable était inévitable. » L’enfant de Bordj Ménaïel s’est dit « surpris, choqué et déçu » par ce qui a été dit à son égard par certaines personnes sur les réseaux sociaux, affirmant que la direction du club est intervenue en retard pour annoncer son départ. « Après le match nul à domicile face

au MCO (0-0) et le départ du coach Amrani, j’ai poursuivi mon travail.

D’ailleurs, c’est moi qui avait assuré le programme de préparation physique pour le match face à l’IS Tighenif en coupe d’Algérie, et laissé, ensuite, le programme du match face à l’O Médéa et celui du stage hivernal avant mon départ. Lotfi Amrouche et Karim Bakhti sont là pour en témoigner », explique encore notre interlocuteur, qui regrette « certaines informations manipulées émanant de l’intérieur même du club ». « On a laissé entendre que j’étais en abandon de poste et certains sont allés même jusqu’à demander à la direction de faire appel à un huissier de justice pour constater mon absence. Ceci alors qu’à ce moment-là, mon contrat était bel et bien résilié. Je n’ai pas trahi le CRB. Ce n’est pas moi qui ferai ce genre de choses. Je me suis donné à fond et je ne regrette nullement mon passage. C’est un grand club, et il le restera avec ou sans moi», regrette-t-il. Boudjenane dira, dans le même sillage, qu’en dépit de ce problème familial, il allait quitter le CRB. « Peut-être que ma réflexion est fausse, mais dans

ma conception, quand l’entraîneur qui me fait appel dans un club part, je le suis. Je l’ai fait, entre autres, avec Rachid Taoussi à l’ESS et Hugo Broos à la JSK », poursuit encore celui qui se trouve actuellement au Maroc. « Après mon départ du CRB, j’ai été contacté par plusieurs clubs : algériens, tunisiens et saoudiens. Avec les dirigeants du DHJ, j’ai été clair en expliquant mon problème. A l’heure où je vous parle, je n’ai signé qu’un pré-contrat. D’ici un mois, si les choses rentrent dans l’ordre pour moi, je signerai mon contrat qui s’étalera jusqu’à la fin de la saison en cours. Dans le cas contraire, je retournerai en Espagne », enchaîne-t-il. Pour conclure, Boudjenane lance un appel en direction des supporters du CRB, leur demandant de rester unis autour de leur équipe, qui a, selon lui, le potentiel, matériel et humain, pour s’adjuger le titre de champion d’Algérie cette saison.