Pour l'heure, l'OGC Nice est l'un des grands animateurs du début de mercato en Ligue 1. Les Aiglons ont déjà accueilli 7 recrues: Flavius Daniliuc, Robson Bambu, Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara, Amine Gouiri, Rony Lopes et Jordan Lotomba. De quoi donner le sourire à Patrick Vieira. Mais ce n'est pas tout. Maîtriser son marché des transferts, c'est aussi savoir conserver ses meilleurs éléments. Et visiblement, le Gym touche au but dans le dossier Youcef Atal (24 ans). Particulièrement courtisé ces dernières semaines (on l'a même annoncé dans le viseur du Real Madrid dans la presse algérienne, comme à Naples), le polyvalent droitier (latéral capable d'évoluer ailier), auteur d'une saison marquée par une grave blessure (13 apparitions en Ligue 1, 1 but), a accordé un entretien à L'Équipe pour faire le point. En toute transparence. «Quand tu les entends (les rumeurs), ça fait plaisir car c'est la récompense de ton travail. Si les grands clubs te regardent, ça veut dire que tu es là. Tu existes», a-t-il d'abord lancé au quotidien sportif avant de se montrer très ferme au sujet de la fin de son mercato. «Mais j'étais concentré sur ma blessure et je ne pensais qu'à faire une belle saison ici», a-t-il assuré avant de préciser. «Déjà, je n'ai pas fait une seconde saison pleine et il faut que j'en fasse une avec la Ligue Europa, ma première coupe d'Europe. Je suis bien ici. Le jour où je devrai partir de Nice, ce sera pour un très grand club. Le niveau monte avec la concurrence et ça nous fait déjà du bien», a-t-il conclu. Promis à un brillant avenir, Youcef Atal espère confirmer en Ligue 1 avant, qui sait, de découvrir la Ligue des champions au sein d'un grand club. Histoire d'anticiper un éventuel départ de l'Algérien à moyen terme, l'OGC Nice a bouclé l'arrivée du Suisse Jordan Lotomba (21 ans) en provenance des Young Boys de Berne. Mais pour le moment, le joueur des Fennecs reste bien le taulier dans le couloir droit. Le champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie sait donc clairement ce qu'il veut. Un joli coup de plus pour l'OGCN.