Hier, le premier responsable des Verts a animé une conférence de presse en compagnie de son capitaine, Riyad Mahrez, où il est revenu sur le parcours réalisé jusque-là ainsi que la suite de la compétition, où les Verts sont présentés comme les favoris en puissance. Premier point positif soulevé par le conférencier : le fait que son équipe ait réussi à garder ses cages vierges. « Cette statistique est intéressante et prouve qu’il y a une solidité au niveau de notre équipe. C’est cette solidité, justement, qui peut amener à gagner des titres. Cependant, si on arrive à gagner par des scores de (5-4) ou (3-2), ne pas être la meilleure défense et finir par gagner le titre, je dirai «OK». Le plus important est de marquer plus que notre adversaire. Ce n’est qu’au fil des rencontres qu’on pourra juger nos vraies capacités à terminer sur la plus haute marche du podium », a indiqué Belmadi, qui ajoutera : « Jusque-là, tout se passe bien et on avance doucement. Avant la CAN, nous avons battu la Tunisie qu’on ne battait plus, et le Mali, qui fait de gros résultats. Ceux qui pensent qu’on vient d’avoir un déclic, ont la mémoire courte. Le déclic c’était la victoire face au Togo (4-1 à Lomé, NDLR). » Belmadi appelle ses joueurs à descendre de leur nuage, puisque rien n’est encore fait. Pour lui, « il suffit de voir le classement FIFA de l’EN pour comprendre qu’on n’est pas parmi les premiers ». « Après, il suffit d’avoir de l’ambition et ne pas oublier que dès les 8es de finale, le moindre faux-pas sera synonyme de retour à la maison », prévient-il. Dans le même sillage, il appelle les supporters à ne pas se précipiter : « Je ne me suis jamais caché. Dès mon arrivée il y a 10 mois, j’avais dit qu’il fallait d’abord se qualifier, puis ne pas juste participer, mais avoir des ambitions et gagner. Ces propos ont été interprétés de différentes manières. » En réponse à une question sur le secret de sa réussite jusque-là depuis son intronisation à la tête des Verts, l’ancien capitaine de cette même sélection affirme que l’aspect psychologique est le premier point essentiel pour être en communion avec son groupe : « Pour obtenir le respect, il n’y a pas de méthodologie. C’est simple ; il faut être direct, connaître ses joueurs et savoir communiquer avec eux. De là, je dirai que ma vision du coaching est une affaire de relations humaines avant toute autre chose.

Le respect et la discipline c’est le minimum pour gagner. » Il poursuit:

« Personnellement, je n’ai pas vraiment d’entraîneur de qui m’inspirer, mais j’ai eu des entraîneurs de tous les continents lors de mes passages en Angleterre, en France et en Espagne. Je suis passionné de football, j’ai donc toujours observé. J’aime ça. Je reste un élève. »

Le conférencier a refusé de polémiquer sur certaines critiques lancées à son égard sur des plateaux de chaînes de télévision. Ni même les éloges. « Je ne me focalise jamais sur ce qu’on dit de moi, de bien ou de mal. Si je devais lire et entendre, je ferai l’ascenseur émotionnel tous les jours. J’ai toujours demandé à mes joueurs de faire la même chose. » Abordant, enfin, le match face à la Tanzanie, Belmadi refuse de sous-estimer l’adversaire même si le rendez-vous est sans enjeux. « On va jouer pour gagner.

Ce n’est pas parce qu’on est qualifiés que je vais faire tourner mon effectif. Cependant, j’ai un groupe de 23 joueurs, et qui sont tous concernés par cette CAN. Il n’y a pas des titulaires et des remplaçants, mais un groupe.

Chaque joueur doit être prêt à jouer à tout moment. J’ai parlé de cela avec mes joueurs en leur faisant rappeler le cas de Frank Lebœuf au Mondial 1998. Il n’avait joué que le troisième match des groupes face au Danemark avant de jouer la finale et remporter le trophée », détaille encore Belmadi.