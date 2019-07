Dans un entretien exclusif sur le site du Havre, le milieu international algérien et absent de la CAN, Victor Lekhal, s'est exprimé à propos du sacre de ses coéquipiers. Lekhal n'a pas caché sa joie et son bonheur de voir ses coéquipiers célébrer le titre de champion d'Afrique en 2019, mais a avoué aussi qu'il était déçu et triste parce qu'il était tout proche de disputer cette CAN avant cette maudite blessure qu'il a eue lors du match amical face à la Tunisie à Blida. «C'est magnifique mais forcément j'ai un pincement au coeur quand je me dis que j'aurais peut-être pu participer à cette belle aventure si je ne m'étais pas blessé», regrette-t-il. Et d'ajouter: «J'ai suivi tous les matchs, je ne suis pas surpris de les voir remporter cette compétition, cette équipe compte beaucoup de talents et puis il y a eu l'arrivée de Belmadi, qui a tout changé dans cette équipe. Il est arrivé avec un vrai projet de jeu, et avec lui tout le monde joue ensemble, les attaquants reviennent défendre... Ce n'était pas le cas avant.»