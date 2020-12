L'entraîneur français du CR Belouizdad, Franck Dumas, compte faire tourner son effectif, dans l'objectif de créer «un groupe fort et homogène». «Je me suis fixé comme objectif avec le président de créer un groupe fort et homogène. Je vais faire tourner mon effectif en partant du principe que j'ai en ma possession un groupe de 27 joueurs. On joue sur plusieurs tableaux, nous avons envie de bien faire sur tous les plans, et j'ai besoin de tout le monde», a déclaré Dumas, dans une vidéo diffusée lundi sur la page officielle Facebook du club algérois, au lendemain de la victoire des siens face aux Libyens d'Al nasr, au match aller du tour préliminaire de la Champions League d'Afrique. A l'occasion de cette première manche, Franck Dumas a apporté cinq changements à son onze de départ, par rapport à celui aligné face à l'USMA, avec notamment la titularisation du gardien de but Gaya Merbah à la place de Taoufik Moussaoui, ou encore l'incorporation sur le flanc droit de la nouvelle recrue Mokhtar Belkhiter en remplacement de Zine Al Abidine Boulakhoua. «Nous avons affronté un adversaire qui est venu uniquement pour défendre, en jouant rapidement de longs ballons, ou en contres. Il a fallu être plus tranchant et plus patient. En seconde période, la réussite n'a pas été de notre côté, on aurait pu marquer plus de buts», a-t-il ajouté. Se projetant sur la seconde manche, prévue dimanche prochain en Egypte (les clubs libyens étant interdits de jouer à domicile pour des raisons sécuritaires, Ndlr), Dumas annonce d'emblée la couleur. «On ira en Egypte pour gagner, on sait ce qui nous attend là-bas. En ce début de saison, je ne vais pas m'appuyer sur une équipe type, mais plutôt sur un groupe», a t-il dit. De son côté, l'attaquant international béninois Marcelin Koukpo, auteur de deux buts en deux matchs, s'est dit «content» de ses débuts avec le champion d'Algérie en titre. «Je suis content, c'est un plaisir pour moi de réaliser ce genre de performance et pouvoir donner le meilleur de moi-même. J'ai à mes côtés des supers coéquipiers qui sont prêts à m'aider dans ma tâche, on a un bon groupe. J'espère qu'on va évoluer progressivement et aller le plus loin possible dans cette épreuve. C'est grâce au staff technique et à mes camarades que je me suis rapidement adapté, il y a aussi le soutien des supporters, c'est comme si je suis chez moi, à la maison.» Sachant, au passage, que le déplacement de Koukpo en Egypte n'est pas encore assuré, étant donné que le joueur n'a pas encore son visa, comme c'est le cas pour l'attaquant belge, Ngombo. En cas de qualification, le CRB affrontera au 1er tour le vainqueur de la double confrontation entre l'Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia (Kenya) (aller: 2-1). Le match aller se jouera les 22-23 décembre, tandis que la manche retour est fixée aux 5-6 janvier 2021.

R.S