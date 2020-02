Le nouvel entraîneur de la JS Kabylie, le Tunisien, Yamen Zelfani, a officiellement signé son contrat avec la direction, prenant, ainsi, la succession de Huber Velud… Aussitôt après, ce dernier affirme être venu pour remporter le titre de championnat avec l’équipe kabyle. Une promesse donnée déjà par le président du club, Cherif Mellal, dans sa lettre adressée, il y a quelques jours, aux supporters. Ainsi, la direction kabyle, qui connaît de grandes difficultés en ce moment, se retrouve renforcée dans sa conviction par l’entraîneur qui veut impulser à l’équipe une nouvelle dynamique. En effet, Zelfani semble très confiant quant aux capacités de ses poulains à remporter le titre. Pour quelques bonnes raisons, le nouveau technicien a raison de croire en la bonne étoile de l’équipe kabyle. Mais, d’aucuns estiment que promettre le titre, c’est aller vite en besogne au vu des autres prétendants qui veulent aussi terminer la saison sur la plus haute marche du podium. En fait, Zelfani a raison de croire aux capacités des Canaris au vu du classement actuel. Pointant à la troisième place avec juste cinq points du leader, le CR Belouizdad (avant le match de ce dernier, hier, à domicile face au CABBA), la JSK a beaucoup de chance de rattraper le retard. L’autre bonne raison d’y croire, c’est le niveau relativement similaire des clubs qui forment le premier carré. Sur les quatre clubs qui talonnent le CRB, les joueurs proposent un jeu d’un même niveau. Les Canaris, avec leurs faiblesses et points forts, fournissent le même rendement. D’ailleurs, ils sont tous presque à égalité de points à l’exception du leader qui prend une légère avance. Une chose est certaine cependant, c’est que la course sera rude et sans pitié à mesure que la fin du championnat se rapproche. Par ailleurs, Zelfani dit connaître le championnat algérien, et affirme que la mentalité du joueur algérien n’est pas non plus un secret. Ce point-là, Zelfani compte l’exploiter, afin de doper le moral de ses troupes. La victoire face à l’ES Tunis (1-0) en Champions League est également un atout, étant donné qu’elle a fait l’effet d’un baume sur le moral des troupes. En tout état de cause, les rencontres prochaines seront un indicateur suffisant pour mesurer le décalage de Zelfani avec la réalité. Mercredi prochain, les Canaris affronteront à Tizi Ouzou sur leurs bases, le NA Hussein-Dey. L’enjeu sera de glaner les trois points de la rencontre, qui s’annonce en faveur des Kabyles, au vu du classement de l’adversaire qui pointe à l’avant-dernière place. Les Jaune et Vert ont là une chance de remporter des points très précieux dans leur quête. La prochaine journée verra les Kabyles se déplacer à Biskra pour affronter l’équipe locale avec un risque de céder le butin. Enfin, beaucoup de supporters espèrent que les déclarations de Zelfani ne seront pas contrariées par les problèmes que connaît la direction. Le conflit qui oppose le président Mellal à ses détracteurs, qui demandent son départ, risque, en effet, de causer des dommages sur le moral des troupes dans les prochains jours.