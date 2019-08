Dans une interview au site officiel de son nouveau club Al Aïn, le joueur international algérien, Abderrahmane Meziane, est revenu sur son arrivée aux Emirats arabes unis, mais a également évoqué l’EN et son sélectionneur, devenu emblématique, Djamel Belmadi . L’ancien joueur de l’USM Alger a expliqué son choix d’évoluer à Al Aïn malgré des offres en Europe : « Al Aïn a montré un très joli visage lors de la dernière Coupe du monde des clubs et maintenant sa popularité est connue dans le monde entier. C’était mon premier choix par rapport à d’autres clubs, quand je suis venu pour la première fois, j’ai trouvé des conditions que je n’avais pas dans les clubs européens, qui m’ont sollicité, d’autre part Al Aïn peut être une parfaite étape pour passer un cap dans ma carrière et surtout me permettre de revenir en Equipe nationale », a-t-il affirmé. Il a également évoqué le titre qu’il a obtenu à la dernière journée avec son ancien club, l’USMA, après une lutte acharnée avec la JSK : « La saison dernière était très disputée et magnifique en même temps. On a remporté le championnat avec un point d’avance seulement sur la JSK. C’était exceptionnel. » Questionné sur le parcours de l’EN durant la dernière coupe d’Afrique des nations le joueur de 25 ans a indiqué : « J’ai regardé tous les matchs de l’EN durant la compétition et, Dieu merci, l’Algérie a réussi à décrocher le titre et honorer tout le Monde arabe. Belmadi a fait un énorme travail et j’avais remarqué cela lors de mon dernier match des éliminatoires face au Togo, on sentait que cette équipe aurait son mot à dire à la CAN. »