Le milieu de terrain offensif algérien Adam Ounas, transféré dans les dernières heures du mercato estival à Cagliari (Série A) à titre de prêt avec option d'achat, s'est engagé à «tout donner» pour progresser et aider le club sarde à le faire.

Dans un entretien filmé diffusé jeudi sur les différents supports médiatiques de Cagliari, Ounas (24 ans) a affiché ses ambitions avec le 14e du championnat italien la saison dernière, désormais coaché par l'ancien international et joueur de l'AS Rome, Eusebio Di Francesco. «Je suis venu pour aider l'équipe à grandir. Je n'ai pas joué beaucoup ces dernières années, donc je compte sur l'entraîneur pour retrouver ma forme. Je veux tout donner pour l'équipe et ses supporters», a déclaré l'international algérien, prêté par Naples à Cagliari, après déjà un premier prêt, l'année dernière, à Nice (France), où il a joué 19 matchs et signé 4 buts. Interrogé sur son positionnement sur le terrain, Ounas a expliqué qu'il aimait partir de l'aile pour effacer ses adversaires et ensuite aller plein axe pour provoquer des actions. «J'espère marquer beaucoup pour aider cette équipe qui me plaît et aller le plus loin possible avec elle», dit-il. Le joueur algérien, qui a entamé les entraînements mer-credi dernier, avec son nouveau club, s'est dit «sûr» que le groupe l'aidera à bien s'intégrer. «Je suis venu pour aider le groupe, a-t-il répété. Je suis sûr que même lui m'aidera sur le terrain et durant les entraînements.» Concernant son parcours avec les Verts, le petit ailier (1,72 m) s'est remémoré le titre de champion d'Afrique remporté en Egypte en 2019, se fixant comme prochain objectif la qualification au Mondial-2022.

«Quand l'arbitre de la finale a sifflé la fin, je n'en revenais pas. De retour en Algérie, j'ai vu des gens très contents qui pleuraient de joie, c'était une grande émotion. J'espère revivre de tels moments, à commencer par une qualification au prochain Mondial», a-t-il dit.