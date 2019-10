«Tout d’abord, je tiens à féliciter les joueurs du MCO et l’entraîneur Mechri Bachir, mon ancien assistant, ainsi que les supporters du club, après leur brillante victoire face à l’USM Alger (4-0) en championnat. Par la suite, je me vois dans l’obligation de répondre aux déclarations des dirigeants, qui affirment que le club est à jour en matière de paiement avec moi, ajoutant être en possession de papiers parvenant de l’ancien président, Baba, pour le prouver. Je me demande qui est le menteur ? Baba ou les actuels dirigeants ?

Que les supporters sachent que je n’ai perçu que deux mois de salaire et que j’ai en ma possession une prolongation de contrat d’un an dans le cas où l’équipe arrive à se maintenir en Ligue 1. Chose que nous avons réalisée à l’issue de l’exercice écoulé. Aussi, je tiens à préciser que je n’ai jamais démissionné. Les responsables du club m’avaient fixé un rendez-vous à Alger – alors que j’entraîne à Oran ! – et on m’avait envoyé une personne étrangère au club, avec laquelle je n’ai pas voulu discuter. Entre-temps, au stade Zabana, on me remplace par un autre entraîneur. J’ai saisi le directeur général de la Fédération algérienne de football par courrier, dans lequel j’avais expliqué la situation et décidé, ensuite, avec mon avocat de déposer une requête au niveau de la Chambre nationale de résolution des litiges (Cnrl) pour faire valoir mes droits. Je laisse le soins, donc, à cette dernière de trancher. A partir de là, tout sera clair. Qu’on arrête de tromper l’opinion publique et les Oranais ! »

Jean-Michel Cavalli