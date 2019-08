Boxe : Benchebla en demi-finales

Abdelhafid Benchebla (91 kg) est en demi-finales des Jeux africains 2019. Le boxeur algérien a composté son billet pour le dernier carré après avoir dominé l’Angolais Luvumbo Kiala Júnior. Dans un combat très délicat à négocier, Benchebla a fait parler son expérience pour prendre le meilleur sur son adversaire du jour. Seule satisfaction algérienne de la journée en boxe, Benchebla s’assurait de remporter une médaille en bronze. De leur côté, Chouaib Bouloudinat (+91 kg) et Reda Benbaziz (63 kg) ont déchanté. Si le premier a été dominé par l’Egyptien Yousri Hafiz (4-1), le second a mal géré son combat face au Mauricien Louis Richarno Colin (3-2). Pour sa part, Imene Khelif (60 kg) a connu le même sort face à la Tunisienne Khouloud Hlimi Ep Moulahi (4-1).

Triathlon : Médaille d’argent pour l’Algérie

La sélection algérienne de triathlon a décroché la médaille d’argent dans l’épreuve de «relais mixte» des JA-2019, dimanche à la vallée Bouregreg. Le quatuor algérien composé de Hellal Oussama, Nazim Benyelles, Amina Mandji et Kahina Mebarki, a pris la 2e place en réalisant un chrono de 1 h 17 min, 49 sec, derrière la Tunisie qui a décroché la 1re place en (1h16min 30sec alors que l’Egypte a pris la 3e place en 1h 17min 57sec. L’épreuve du relais mixte de triathlon consiste à concourir dans 3 disciplines (natation, course à pied et cyclisme). L’entraîneur national de la sélection algérienne de triathlon, Salah Lergam, s’est montré satisfait du rendement obtenu par son équipe lors du rendez-vous marocain.

Tennis de table : Les Algériennes en bronze

L’équipe algérienne de tennis de table (dames) a remporté la médaille de bronze du tournoi par équipes des JA-2019 après sa victoire face à la Tunisie sur le score de 3 à 1 en match de classement joué à la salle Omnisports Moulay El Hassan à Rabat. Composée de Hiba Feredj, Loghraibi Lynda et Katia Kessaci, l’équipe algérienne n’a laissé aucune chance aux Tunisiennes en enlevant les quatre matchs. Hiba Feredj a ouvert l’appêtit à ses compatriotes en battant son adversaire Manel Baklouti 3-1 (3-11, 11-9, 11-5, 11-9) lors du premier match, avant que Loghraibi ne lui emboite le pas face à Safa Saidani 3-1 (11-2, 9-11, 11-6, 11-6). Au match suivant, Katia Kessaci a été défait par Fadwa Garci 1-3 (9-11, 6-11, 11-8, 8-11), mais Loghraibi a scellé le sacre de l’équipe algérienne face à Manel Baklouti 3-1 (11-6, 11-6, 4-11, 11-7). Avec cette médaille de bronze, l’équipe algérienne dames a réédité la performance des 11es Jeux Africains à Brazzaville au Congo, où elle avait réalisé la même performance.

Badminton : De l’argent pour les Verts

La sélection algérienne de badminton s’est contentée de la médaille d’argent de l’épreuve mixte par équipes des JA, après sa défaite face au Nigeria (3-0), dimanche, en finale disputée à la salle Omnisports de Ain Chock (Casablanca). L’équipe algérienne a perdu les trois matchs

(1-2, 0-2 et 0-2), devant une équipe nigériane plus forte et qui possède des joueurs de talent et bien préparés techniquement et physiquement. La compétition de Badminton se poursuit jusqu’au 29 août avec les épreuves individuelles messieurs et dames (des phases de groupes jusqu’en finales).