Athlétisme

Mohamed Triki décroche l’or

L’Algérien Mohamed Triki a décroché la médaille d’or du saut en longueur des JA-2019, à l’issue de la finale disputée vendredi au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat (Maroc). Triki, qui décroche une deuxième médaille après celle en argent au triple saut, a réussi un saut de 8.01m, devançant le Marocain Meroune Kacimi

(7.79 m) et Béninois Romeo N’tia (7.72 m). Avec ce nouveau succès, l’Algérie décroche sa cinquième médaille d’or en athlétisme après celles obtenues par le hurdleur Abdelmalik Lahoulou au 400 m haies, Larbi Bouraâda au décathlon, le hurdleur Amine Bouanani au 110m haies et Hichem Cherabi au saut à la perche. A l’issue de la dernière journée des épreuves d’athlétisme, l’Algérie termine à la 4e place du classement avec 7 médailles (5 or, 1 argent, 1 bronze). La première place est revenue au Nigeria avec 20 médailles (9 or, 7 argent, 4 bronze), devant le Kenya 15 médailles (8 or, 5 argent, 2 bronze) et l’Ethiopie 18 médailles (5 or, 5 argent, 8 bronze).

Tirs sportifs

Isam Necib champion d’Afrique

L’Algérien Isam Necib a décroché la médaille d’or de l’épreuve du skeet des Jeux africains 2019, à l’issue de la dernière journée des épreuves de tirs sportifs, disputées vendredi au club des Chênes Arjat (Maroc). Necib qui a totalisé

94 points a devancé le Sénégalais Hassan Saleh

(94 points) et le Marocain Moussa Essayd (88 points).

A l’issue de la dernière journée des épreuves de tirs sportifs, l’Algérie avec une moisson de

2 médailles (1 or, 1 bronze) termine à la 2e place du classement derrière l’Egypte avec

4 médailles (3 or, 1 bronze).

La médaille de bronze algérienne avait été remportée par Saâdia Zeggane à l’épreuve de trap.

Luttes associées

Médailles d’or pour Abdelhak Kherbache

La sélection algérienne de lutte libre a décroché trois médailles (1 or, 1 argent, 1 bronze), à l’issue de la dernière journée des épreuves de luttes associées des Jeux africains 2019, disputées vendredi à Al Jadida (Maroc). La médaille d’or algérienne a été remportée par Abdelhak Kherbache (-57 kg), alors que celle en argent a été obtenue par Fateh Benferdjellah (-86 kg).

La médaille de bronze a été l’œuvre de Mohamed Fardj (-97 kg).

Les lutteurs algériens s’étaient distingués en lutte gréco-romaine avec une moisson de 6 médailles (3 or,

3 bronze). Les trois médailles d’or avaient été décrochées par Ouakali Abdelkrim (77 kg),

Sid Azara Bachir (87 kg) et Adem Boudjemline (97 kg), alors que celles en bronze étaient signées par Laouni Abdennour (60 kg), Merabet Abdelmalek (67 kg) et Haloui Hamza (130 kg).

Haltérophilie

Trois médailles de bronze pour Bouchra Hireche

L’haltérophile algérienne Bouchra Hireche (87 kg) a décroché trois médailles de bronze aux Jeux africains 2019, à l’issue des épreuves disputées vendredi à Rabat (Maroc). Hireche qui a soulevé un total de 196 kg, 86 kg à l’arraché et 110 kg l’épaulé-jeté, a été devancée par la Camerounaise Clementine Meukengui (227 kg) et l’Egyptienne Samar Hussein (231 kg). Le dernier Algérien en course dans les épreuves d’haltérophilie, Rabah Chouiya (+109 kg), entre en lice à partir de 19h00.