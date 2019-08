Karaté do : Les Verts visent trois médailles d’or

L’Equipe nationale de Karaté do fera son entrée en lice aujourd’hui dans les jeux africains au Maroc. Selon l’engagement de la Fédérations, les Verts visent 10 médailles, dont trois en or. Les espérances sont surtout sur le champion Daikhi Hocine, qui affrontera le Marocain Achraf Ouchen (85kg), ainsi que Fayçal Bouakkal qui aura à en découdre avec le Marocain Abderrahmane Dekkak (75kg). Chez les filles, Chaima Midi s’est qualifiée pour la finale où elle affrontera aujourd’hui la Tunisienne Bouthaina Hasnaoui (68kg). L’EN algérienne mise énormément sur ces trois athlètes afin de décrocher la médaille d’or et ainsi améliorer son classement africain.

Natation : Deux nouveaux sacres pour l’Algérie

Les nageurs de la sélection algérienne de natation ont remporté sept nouvelles médailles (2 or, 2 argent,

3 bronze), à l’issue des finales de la 4e et dernière journée des épreuves de natation des Jeux africains 2019, disputées samedi à la piscine olympique du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca (Maroc). Les médailles d’or algériennes ont été décrochées par Abdellah Ardjoune sur le 100m dos avec un chrono de (55.02) et Jaouad Syoud sur 200m quatre nages avec un temps de (2:02.98). Les médailles d’argent sont revenues à Oussama Sahnoune sur 50m nage libre (22.19) et Rania Nefsi sur 200m quatre nages (2:20.57), alors que les breloques en bronze ont été l’œuvre de Majda Chebaraka sur le 800m nage libre (9:07.21), et les relais 4x100m quatre nages féminin et masculin. A la faveur de ces sept nouvelles médailles, la natation algérienne boucle sa participation aux JA-2019 avec une moisson de 21 médailles (5 or, 7 argent, 9 bronze).

Cyclisme : Fortunes diverses pour les Algériens

Les sélections algériennes (Messieurs/Dames) de cyclisme ont décroché respectivement la 4e et la 6e place au contre-la-montre «par équipes» des Jeux africains 2019, disputé samedi au Maroc. La sélection masculine, composée de Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Islam Mansouri et Abderahmane Mansouri a échoué au pied du podium de cette course, remportée par l’Afrique du Sud, devant l’Erythrée (2e) et le Rwanda (3e). Chez les dames, c’est également l’Afrique du Sud qui s’est emparée de la première place, devant l’Erythrée et l’Ethiopie, au moment où le Maroc (organisateur) a échoué au pied du podium, devant le Nigeria (5e) et l’Algérie (6e). La sélection algérienne (Dames) était composée d’Aïcha Tihar, Racha Benouanane, Yasmine El Meddah et Lydia Kacemi.