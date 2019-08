Karaté Do : L’Algérie décroche 13 médailles

Les karatékas algériens ont remporté 13 médailles (2 or, 2 argent, 9 bronze), lors de la dernière journée des épreuves de karaté Do (kata et kumité) des Jeux africains 2019, disputées lundi à Rabat (Maroc). Les médailles d’or algériennes ont été décrochées par Chaima Midi (kumité, -61 kg) et l’équipe masculine de kumité, alors que les deux breloques en argent ont été l’œuvre de Mohamed Bouakel (kumité, -67 kg) et Hocine Daikhi (kumité, +84 kg) . Les médailles de bronze ont été remportées par Kamelia Hadj Said (kata), Abdelhakim Haoua (kata), l’équipe féminine kata, l’équipe masculine kata, Lamya Matoub (kumité, -68 kg), Widad Draou (kumité, -55 kg), Anis Brahimi (kumité, -84 kg), Imene Taleb (kumité, -50 kg) et l’équipe féminine de kumité. L’Algérie représentée par 18 athlètes (10 messieurs, 8 dames) visait quatre médailles d’or aux JA-2019, avait indiqué à l’APS le président de la Fédération algérienne de la discipline (FAK), Slimane Mesdoui, un objectif loin d’etre atteint par les représentants algériens. Lors des JA-2015 à Brazzaville (Congo), la sélection algérienne de karaté-do avait remporté 6 médailles d’or.

Handball : Les Verts dans le dernier carré

La sélection masculine algérienne de handball s’est qualifiée aux demi-finales du tournoi de handball des JA-2019, en s’imposant devant son homologue guinéenne sur le score de 33 à 18 (mi-temps : 12-08), lundi à la salle Omnisport du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca (Maroc). Le premier quart de final a vu la qualification de l’Egypte devant le Nigeria (27-26). Les demi-finales du tournoi masculin des JA-2019 sont prévues aujourd’hui, alors que la finale se déroulera demain.

Tir sportif (trap) : Saâdia Zeggane décroche le bronze

L’athlète algérienne Saâdia Zeggane s’est adjugée la médaille de bronze du tir sportif (spécialité trap) des Jeux africains 2019, à l’issue de la finale disputée lundi à Rabat (Maroc). Zeggane qui a totalisé 26 points, a été devancée par l’Egyptienne Maggy Ashmawi (39 points) et la Marocaine Yasmine Marirhi (35 points). La deuxième algérienne Lynda Benkhoucha a terminé au pied du podium avec 23 points. Les épreuves de tir sportif des JA-2019 se poursuivent jusqu’au 30 août.