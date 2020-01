Recrue estival de l’Atlético de Madrid, le jeune attaquant portugais Joao Felix (20 ans) dispose d’un immense talent. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 19 matchs avec les Colchoneros, il doit néanmoins continuer de se fondre dans une équipe en pleine révolution. Toujours amoureux de son club formateur Benfica, il n’a pas caché l’envie d’y retourner dans un documentaire sur Benfica Play. « Maintenant que je suis ici, parfois je vais me coucher et je pense «hé «, j’étais si bien là-bas. J’étais à la maison, j’avais une excellente vie, j’avais des amis, c’était parfait. Je veux y retourner et laisser mon nom marqué dans l’histoire de Benfica » a-t-il alors avoué six mois après son départ du club basé à Lisbonne. Quoi qu’il en soit, cela semble très compliqué tant l’Atlético de Madrid compte sur lui pour assurer la succession d’Antoine Griezmann.