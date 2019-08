La direction du club phare de la Mékerra n’a pas trop tardé à trouver un successeur à Younes Ifticène, qui a préféré se retirer en raison des problèmes dans lesquels est plongé le club en ce début de saison ; elle a jeté son dévolu sur l’Espagnol Joaquin Lopes Martinez. Ce dernier connaît assez bien le football maghrébin pour avoir déjà entraîné le CS Sfax et l’O Béja, en Tunisie. Sa mission ne sera nullement aisée pour différentes raisons.

La première c’est que les joueurs ont le moral à plat, après deux défaites en autant de rencontres face, respectivement, au MC Oran et au CA Bordj Bou Arréridj sur le même score (1-3). En plus, il ne pourra pas compter sur les joueurs recrutés cette saison, non qualifiés en raison du non-paiement des dettes par la direction du club auprès de la Chambre de résolution des litiges. Malgré cela, le coach espagnol a accepté de relever le défi, indiquant que chaque problème a une solution, lui dont l’objectif tracé par la direction du club est d’assurer le maintien en Ligue 1.

Vendredi, les coéquipiers de Belhocini auront un périlleux déplacement à effectuer, en allant affronter au stade du 8-Mai 1945 de Sétif le nouveau promu, le NC Magra. Une rencontre difficile face à un adversaire mieux préparé et structuré.

Les joueurs de l’USMBA, et malgré la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent, affichent une grande détermination à remporter la première victoire de la saison et signer, ainsi, leur véritable départ. Il est à noter que le club de Bel Abbès a consommé, jusque-là, deux entraîneurss, puisque avant de se séparer d’Ifticène, elle en avait fait de même avec Sid Ahmed Slimani, avant même le coup d’envoi de la saison.