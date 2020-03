Flamengo a annoncé que Jorge Jesus avait été testé positif au coronavirus. Par le biais d’un communiqué, le club brésilien a indiqué que le technicien de 65 ans avait été testé positif au coronavirus. Un second test serait en cours afin de confirmer le diagnostic. Le technicien s’est exprimé sur le réseau social Instagram: « Je vais rester en quarantaine. Je pense que dans une semaine ou deux, si Dieu le veut, ce sera le retour à la normale. » Pour rappel, le Championnat brésilien est désormais suspendu.

Mount a présenté ses excuses

Le milieu de terrain de Chelsea, Mason Mount, a créé la polémique en Angleterre ces derniers jours en disputant un match de foot malgré le confinement imposé aux joueurs du club londonien depuis le test positif au coronavirus de Hudson-Odoi. Selon le Daily Mail, le joueur a reconnu son erreur et il a présenté ses excuses à son entraîneur Frank Lampard par téléphone. Mount, qui n’a pas été testé positif au coronavirus, avait été aperçu dimanche lors d’un match entre amis en compagnie du joueur de West Ham, Declan Rice. Ce dernier n’était pas soumis aux mêmes conditions de confinement.

Le FC Valence déplore d’autres contaminés

Le FC Valence n’est malheureusement pas épargné. Alors qu’il avait annoncé 5 cas de contamination au coronavirus, le club espagnol a affirmé lundi soir que de nouveaux membres de son groupe sont également infectés. Le pensionnaire de Liga ne précise pas le nombre ni l’identité des malades. Mais on apprend que les personnes contaminées ne présentent aucun symptôme. Enfin, Valence regrette son passage à Milan le 19 février dernier pour y affronter l’Atalanta Bergame (4-1) en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Un déplacement en Italie, pays européen le plus touché par l’épidémie, qui aurait provoqué 35 % de cas positifs selon le communiqué.

Des doutes concernant Hamilton ?

Il y a pour l’instant deux cas avérés de coronavirus dans le paddock de la Formule 1, un chez McLaren et un autre chez Pirelli, des cas détectés à Melbourne, lors du GP d’Australie annulé. Mais des inquiétudes sont aussi nées sur les réseaux sociaux concernant le Champion du monde en titre, Lewis Hamilton, qui a décidé de rester à Melbourne pour faire du surf ou de l’escalade. Il y a des doutes exprimés sur les motifs réels de cette présence prolongée : le 6 mars, le pilote Mercedes F1 a notamment passé la soirée avec Sophie Grégoire Trudeau, la femme du Premier ministre canadien, de même qu’avec l’acteur Idris Elba.

Une photo a même été réalisée avec eux. Tous les deux ont révélé être positifs au coronavirus Covid-19 et confinés.Lewis Hamilton se serait-il fait tester pour le coronavirus suite à ces révélations ? Serait-il en quatorzaine forcée à Melbourne ?

Pour l’instant, il y a un « no comment » à ce sujet de la part du staff de son équipe.

Suspension de l’épreuve préolympique de boxe

Le groupe de travail du Comité international olympique (CIO) sur la boxe a décidé de suspendre l’épreuve européenne de qualification aux jeux Olympiques-2020 (JO-2020), qui se poursuivait lundi soir à Londres, en raison du durcissement des restrictions en matière de voyage à cause du coronavirus (COVID-19), a annoncé le CIO. La décision a été prise aussi suite à la multiplication des mesures de quarantaine mises en place dans le monde, et ce afin de permettre aux participants originaires de plus de 60 pays de rentrer chez eux, a expliqué l’instance olympique sur son site officiel. La suspension est étendue au tournoi de qualification pour le continent américain ainsi que l’épreuve mondiale programmée au mois de mai, ajoute la même source



L’inquiétude grandit autour de Roland-Garros

Avec les règles de confinement définies lundi soir par le président français, Emmanuel Macron, il est logique que l’inquiétude grandisse autour de l’annulation de Roland-Garros. Toutefois, on rappelle que tout cela est mis en place pour tenter de lisser la courbe de la pandémie et donc de pouvoir avoir un pic plus tôt, et c’est bien le pic qui définit par la suite les niveaux d’interdiction. Il reste que le calendrier est serré, mais que pour l’instant rien ne peut être acté ou définitif. Inutile de dire que ce serait une vraie catastrophe.

L’Euro de football et la Copa americareportés à l’été 2021

L’Euro de football, initialement prévu dans 12 pays en juin-juillet, a été repoussé à 2021 face à la pandémie de coronavirus, a annoncé hier l’UEFA, un report jamais vu en 60 ans d’existence du Championnat d’Europe des nations. «L’Euro-2020 devait avoir lieu dans 12 villes à travers l’Europe du 12 juin au 12 juillet 2020. Nous proposons qu’il ait lieu du 11 juin au 11 juillet 2021», a écrit l’instance européenne dans un communiqué. Par ailleurs, la Copa america, prévue du 12 juin au 12 juillet 2020 en Argentine et en Colombie, est reportée à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé également, hier, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol). Le tournoi, qui doit se disputer pour la première fois de son histoire dans deux pays, aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021, a précisé la Conmebol dans son communiqué.