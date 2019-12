Et si Zinedine Zidane était remercié une fois la saison terminée ? C’est une hypothèse qu’il faudrait prendre en compte. Bien que le technicien français ait

redressé la barre dernièrement, son éviction était sur toutes les lèvres en début de saison, particulièrement à cause du début de campagne de Ligue des Champions chaotique du Real Madrid. Président du club merengue, Florentino Pérez n’écarterait pas l’option de se séparer de Zidane en juin prochain. Et d’après la presse portugaise, le président du Real Madrid aurait déjà une idée bien précise pour la succession de Zinedine Zidane. Selon le Correio da Manha, Jorge Jesus serait un véritable candidat dans l’esprit de Florentino Pérez qui n’aurait pas manqué le beau travail de l’entraîneur de Flamengo en Copa Libertadores. Le Real Madrid ne pourrait pas mieux tomber puisque Jesus sera en fin de contrat en mai prochain. Jorge Jesus serait d’ailleurs la piste favorite et privilégiée du président du Real Madrid.