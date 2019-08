Un grand nombre d’observateurs cherchent à trouver une explication à la surprenante défaite d’Anthony Joshua contre Andy Ruiz Jr. Pour certains le Britannique était malade, pour d’autres il s’est laissé prendre par la panique. En Angleterre on a expliqué qu’il avait subi un K.-O. face à un sparring-partner quelques jours avant son combat. La version qui revient le plus pourtant, serait un excès de confiance de la part d’AJ, face à un adversaire bien en dessous de son niveau. Lors d’une interview accordée à Sky Sports, Anthony Joshua a pourtant laissé entendre qu’il avait perdu la passion pour la boxe. «Il faut que je retrouve ma passion » a confié le Britannique. «Il faut que je m’entoure du plus grand nombre possible de boxeurs, afin de me replonger dans ce monde. Engranger de l’expérience, des connaissances. Je me sens fort et je dois corriger mes erreurs pour reprendre ce qui m’appartient.»