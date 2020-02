L’entraîneur de l’EN djiboutienne de football, Julien Mette, premier adversaire des Verts lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 est impatient de se frotter aux champions d’Afrique en titre.

Le coach des « Requins de la Mer Rouge » a révélé à la Radio Algérie Internationale (RAI) que c’est fabuleux d’affronter l’Algérie et qu’il a hâte de disputer cette rencontre. Considéré comme le Petit Poucet du groupe A, lors de la seconde phase des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, le coach de Djibouti ne se pas fait pas trop d’illusion quant à ses chances dans cette poule. Il entend bien profiter de ces confrontations pour affûter ses armes et acquérir un maximum d’expérience en vue des prochaines éditions de la CAN. Le technicien français a déclaré : « C’est un excellent tirage au sort qui va nous mettre de nous jauger en affrontant des équipes plus fortes que nous. Jouer l’Algérie est fabuleux pour nous et on ne peut pas rêver mieux. Offrir l’Algérie à nos supporters et à nos joueurs est quelque chose de magnifique lorsque l’on sait que notre équipe nationale a totalement disparu des radars l’année dernière. » Et d’ajouter : « Je ne suis pas dans l’optique d’avoir peur ou bien de faire des calculs, car on sait d’où l’on vient. Notre équipe est très jeune et on est sur un projet à long terme », a-t-il ajouté.

Outre l’Algérie et le Djibouti, le quatuor A est composé du Burkina Faso et du Niger. Pour le jeune entraîneur de 38 ans, «Les Étalons » du Burkina ne sont plus à présenter. « À l’instar de l’Algérie, le Burkina Faso est un gros morceau pour nous également », indique Mette. Concernant le Niger, le driver de Djibouti dira : «Le Mena est beaucoup plus fort que nous, du moins sur le papier, car c’est un habitué des qualifications de la CAN et du CHAN.»

Le Djibouti est une jeune nation de football, il pointe à la 184ème place au classement de la Fédération internationale de football (FIFA), et à la 51e position au niveau africain. Fondée en 1979, la Fédération djiboutienne de football (FDF) est affiliée à la Confédération africaine (CAF) depuis 1986 et à la FIFA depuis 1994. Surnommés «Requins de la Mer Rouge », les Djiboutiens n’ont jamais disputé de phase finale de coupe d’Afrique. Aller titiller les grands du continent noir demeure le principal objectif des capés de Mette. « Nous allons nous servir de ces six matchs pour viser, à moyen terme et à long terme, les cCoupes d’Afrique des nations de 2023 et de 2025. Nous allons tenter de mettre en place notre philosophie de jeu lors de ces rencontres, c’est-à-dire apprendre aux joueurs à être proactif, défensivement ou offensivement. Nos éléments doivent prendre des initiatives et être dans l’intensité plutôt que de rester derrière pour essayer d’éviter une défaite qui va arriver inexorablement », explique le technicien français. Questionné sur les chances de l’Algérie dans ce groupe A, Mette voit les Verts terminer à la première place. « En toute logique, l’Algérie terminera première du groupe.

Les Algériens devront réaliser un carton plein chez eux et aller récolter des points de l’extérieur. La seule équipe qui peut rivaliser avec les Verts c’est bien le Burkina Faso », avant d’ajouter « Je ne dis rien d’original.L’Algérie est championne d’Afrique et doit tout faire pour disputer la prochaine Coupe du monde, toutefois, si les camarades de Mahrez seront absents au Qatar ce serait une énorme contre-performance », conclut l’entraîneur de Djibouti.