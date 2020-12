En dépit du précieux point arraché vendredi en déplacement devant le MC Oran (1-1), beaucoup de travail attend les joueurs de la JS Kabylie pour bien réconforter leurs fans après un premier semi- échec à domicile face au CA Bordj Bou Arréridj lors de la première journée de cette nouvelle saison 2020-2021.

Le président Mellal ne cessait de dire que le recrutement des joueurs est bon et que son équipe allait jouer les premiers rôles.

Or, d'aucuns savent que la situation de la pandémie de coronavirus a empêché tous les staffs et les joueurs de bien se préparer comme il se doit pour une nouvelle saison inédite dans l'histoire du football aussi bien en Algérie que dans le monde.

Mais les déclarations des joueurs et des responsables de la JSK ont fait que les fans ont cru que leur équipe va frapper très fort en ce début de saison.

Mais, force est de constater que beaucoup de carences ont fait que les résultats sont là: deux matchs nuls en autant de matchs dont le premier a été un semi- échec qui a répercuté un doute au sein des férus des Canaris.

Et là, il faut bien préciser qu'on ne parle que du côté physique et technico-tactique et non pas des problèmes dans la sphère de la direction du club et de ses gestions.

Le match nul enregistré par les Canaris lors de la première journée de cette nouvelle saison a coûté sa place au coach tunisien Yamen Zelfani.

Dès la fin du match JSK- CABBA (0-0) Zelfani voit son contrat résilié à l'amiable.

Et c'est l'arrivée à sa place de Youcef Bouzidi. Ce dernier connaît parfaitement la maison kabyle, lui, qui a été le coach de la fin de la saison 2017-2018 ayant mené le club en finale de la coupe d'Algérie et, surtout en le sauvant de la relégation. Et dès sa prise en main de l'effectif actuel de la JS Kabylie dont il n'en a choisi aucun, Bouzidi a tenu plusieurs réunions avec les joueurs pour les sensibiliser quant à la responsabilité qu'ils ont de représenter un club tel que la JS Kabylie qui n'est autre que le club le plus titré d'Algérie.

C'est pourquoi il n'a cessé de marteler: «Je veux des guerriers.»

Les joueurs lui promettent alors de redoubler d'efforts et de se racheter.

L'équipe s'est déplacée à Oran avec une très grande détermination à ramener une victoire. Seulement en face, les Oranais étaient dos au mur puisqu'ils vivent la même situation que les Kabyles.

En effet, les Hamraoua ont réussi à arracher le point du nul de leur premier déplacement à Alger face au NA Hussein Dey (1-1), le MCO avait donc à coeur de confirmer ses ambitions cette saison sous la houlette de l'entraîneur français Bernard Casoni en recevant la JSK. Et finalement c'est le partage des points qui a conclu leur match de vendredi dernier.

Ainsi donc et après avoir pris un précieux point lors de son déplacement à Oran, le coach Bouzidi aura bien du pain sur la planche pour réussir la cohésion et le travail collectif entre les joueurs lors des rencontres officielles. Encore faut-il savoir que l'équipe sera appelée cette année à jouer sur trois fronts: le championnat, la coupe d'Algérie et la coupe de la Confédération africaine de football.

Bouzidi lui-même a affiché de grandes ambitions.

«Je suis très heureux car c'est le rêve de tout entraîneur de diriger une grande équipe comme la JSK. S'incèrement, je voulais revenir pour prouver ce dont je suis capable», avait indiqué Bouzidi lors de sa présentation, dans une vidéo postée samedi soir sur la page Facebook du club kabyle. Bouzidi annonce donc sans hésiter: «Je reviens avec un objectif plus ambitieux. L'équipe cherche à faire l'une des meilleures saisons des dernières années sur le plan national et continental. Nous devons mettre la main dans la main, avec le concours de tout le monde, pour réaliser une saison exceptionnelle», a-t-il conclu.